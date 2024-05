Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci e vittoria di Olivier. Paltrinieri attardato, Acerenza non parte

Calato il sipario sulla 10 km maschile di nuoto di fondo a Golfo Aranci, seconda tappa della Coppa del Mondo delle acque libere. Nella suggestiva cornice del porticciolo sardo, la Francia ha fatto la voce grossa in quello che è stato un test in vista dei Giochi Olimpici di Parigi.

Temperature in acqua non particolarmente calde (19.5° C) e l’argento mondiale di Doha, Marc-Antoine Olivier, ha fatto saltare il banco con una splendida progressione nell’ultimo giro. Il transalpino ha preceduto con il tempo di 1:50:03.0 il connazionale Logan Fontaine (+1.4) e il forte ungherese Kristof Rasovszky (+1.5).

Ci hanno provato i rappresentanti dell’Ungheria a fare gara dura: prima David Betlehem (4° all’arrivo con 1.8 di ritardo) ha tirato lungamente il gruppo e poi proprio Rasovszky ha tentato di andar via. I transalpini però, ben coperti nelle prime fasi, ne avevano di più e hanno mandato un bel segnale in vista di quel che sarà nella rassegna a Cinque Cerchi. Il migliore degli azzurri è stato Andrea Filadelli, che ha chiuso in quinta posizione a 5.4. Un riscontro confortante per un nuotatore che vuol fare esperienza nel massimo circuito. In top-10 troviamo anche Dario Verani (ottavo a 10.9).

Per quanto riguarda i più attesi tra le fila nostrane, ovvero Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, le cose non sono andate come si voleva. Paltrinieri è giunto attardato in 33ª posizione a 53.1 e ha confermato quanto lui stesso aveva detto alla vigilia, ovvero la fatica a gareggiare con temperature così basse. In una fase di carico è stato complicato nuotare al meglio delle proprie possibilità. Il lucano, invece, non ha preso parte alla prova per precauzione, reduce dalle fatiche in Coppa Len (vittoria a Piombino) e con un piccolo fastidio alla spalla. Si è scelto di preservare Mimmo, che non sarà in gara neanche domani nella staffetta. Alle 11.45 ci sarà la 10 km femminile e fari puntati in casa Italia su Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon.