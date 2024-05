Novak Djokovic confortato: “Soddisfatto dalla mia prestazione a Ginevra e sul Roland Garros…”

Novak Djokovic prosegue nel proprio cammino all’ATP250 di Ginevra. Nel torneo che gli ha offerto una wild card e la possibilità di disputare alcune partite prima di giocare il Roland Garros, il n.1 del mondo sta sfruttando la situazione al meglio. La vittoria odierna contro l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-5 6-1 ha messo in mostra un Nole che soprattutto nel secondo set è salito di tono, dopo aver rischiato di perdere la prima frazione.

Una risposta anche di carattere che il serbo voleva da se stesso. “Ho giocato molto bene oggi nel secondo set. Le condizioni oggi erano un po’ diverse e influenzavano la traiettoria della palla, la velocità del punto, quindi ti costringeva a cambiare tatticamente. L’adattamento è stato molto importante. Era importante restare lì nel primo set. Griekspoor ha giocato in modo molto aggressivo ed è stato molto difficile rispondere al servizio, poi sul 4-5 0-40 la partita si è decisa. La prestazione nel secondo set è stata ottima da parte mia“, ha dichiarato in conferenza stampa.

È arrivata anche la domanda sul sorteggio del Roland Garros e indubbiamente l’incrocio tra Alexander Zverev e Rafael Nadal stuzzica non poco. Un confronto che si è venuto a creare per la classifica del maiorchino: “Sarà un grande spettacolo. Zverev è in grande forma, avendo vinto Roma. Sappiamo tutti però che quando Rafa gioca a Parigi eleva ulteriormente il suo gioco. Vedremo cosa succederà“.