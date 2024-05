Filippo Tortu è stato sicuramente il meno brillante nella staffetta 4×100 giunta al secondo posto nella semifinale della World Relays e qualificatosi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il brianzolo nell’ultima frazione ha visto scappare via da lontano Noah Lyles, ha difeso la seconda piazza, ma ha corso un 9″28 sicuramente migliorabile.

Queste le sue impressioni ai microfoni della FIDAL: “Ho la fortuna di avere degli ottimi compagni, sono andato via in scioltezza. Per fortuna ho questi compagni che ti precedono e che corrono così velocemente le prime tre frazioni, visto come mi sentivo nel riscaldamento dove avevo qualche problemino. Ho preferito quindi gestire e ho già chiesto scusa e mi hanno già perdonato”.

Sulla gestione avuta della staffetta: “Ho visto quando ha preso il testimone Lorenzo che eravamo con ampio margine sulle squadre dietro, quindi ho pensato a fare un cambio sicuro, a farlo venire, a farmi dare il testimone e arrivare in scioltezza al traguardo. Tutto sommato abbiamo fatto un buon tempo e domani proveremo a portare a casa una grande medaglia, ma l’importante era portare a casa da questa spedizione il pass per Parigi e difendere il titolo che abbiamo conquistato a Tokyo“.