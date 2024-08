Filippo Tortu valuta l’invito al Quirinale per i quarti classificati alle Olimpiadi: “Un riconoscimento del significato vero dello sport”

La notizia è di tre giorni e ha fatto e farà discutere. Il riferimento è al fatto che anche gli atleti italiani che sono giunti quarti nelle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i medagliati, per la riconsegna del tricolore. È questa la novità della cerimonia del 23 settembre.

Mattarella ha espresso direttamente il suo desiderio al presidente del CONI, Giovanni Malagò, per un’edizione in cui l’Italia ha eguagliato il record di Tokyo (40 medaglie ma due ori in più) e ha collezionato tantissimi quarti posti, ben 20. Ci sarà dunque, tra gli altri, anche la Nazionale di pallavolo maschile, nonché la 4×100 non in grado di confermare l’oro olimpico di Tokyo.

A questo proposito, si è espresso Filippo Tortu, ultimo frazionista della prova a squadre citata: “È un tema per il quale sono, purtroppo, sensibile. Sarei voluto andare lì come medagliato ma essere al Quirinale da quarto classificato sarà un onore ancor più grande“, ha dichiarato il velocista lombardo ai microfoni di Sky Sport.

“Forse fa più piacere vedere questo riconoscimento da parte del Presidente, che vuole omaggiare il lavoro fatto e la nostra passione, che va oltre la medaglia. Sono orgoglioso e contento del fatto che io e i miei compagni, assieme agli altri azzurri quarti classificati, saremo ricevuti al Quirinale“, ha concluso Tortu.