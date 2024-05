MXGP, Tim Gajser trionfa in gara-1 ad Agueda. 6° Andrea Bonacorsi, Jorge Prado cade

Sipario sulla prima manche del GP del Portogallo, quinta tappa del Mondiale 2024 di MXGP. La classe regina del Motocross ha dato il via alla sua domenica di particolare intensità ad Agueda, su un tracciato complicato che ha richiesto ai centauri della massima categoria delle due-ruote sullo sterrato grande attenzione. Le trappole disseminate lungo il percorso erano diverse.

Il più bravo è stato lo sloveno Tim Gajser. L’alfiere della Honda ha sputo interpretare alla grande i canali profondi del circuito lusitano, provocati dalla pioggia battente, precedendo il lituano Pauls Jonass (Honda) di 43.860 e il francese Romain Febvre (Kawasaki) di 1:13.584. Una gara-1 condizionata dalla caduta nelle prime fasi dello spagnolo Jorge Prado, leader del campionato, e dal ritiro dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM).

Prado era in lizza per il vertice, ma uno dei canali menzionato gli è stato “fatale”. L’iberico non ha potuto fare altro che chiudere in 15ma posizione. Grande sfortuna invece per Herlings, tradito dalla sua KTM quando era in testa, avendo ottime possibilità di portarsi a casa la prima manche. In casa Italia molto bene Andrea Bonacorsi che, in condizioni così complicate, ha ottenuto un sesto posto di qualità, in sella alla Yamaha (+3:40.726).

Più attardati Mattia Guadagnini, anch’egli caduto in questa gara-1, giunto 17° sulla Husqvarna e Ivo Monticelli 25° sulla Beta. Con questo risultato Gajser si è preso la vetta della graduatoria con 241 punti, mettendosi alle spalle Pradi con 229. Terza posizione per Febvre (202). Vedremo se in gara-2 lo spagnolo saprà replicare.

CLASSIFICA GARA-1 GP PORTOGALLO MXGP 2024

1 243 Gajser, Tim SLO HON 36:39.323 14 2:10.792 1 2:54.171 2:47.132 2:49.765 0:44.028 0:46.244 0:38.315 0:45.584 Finish

2 41 Jonass, Pauls LAT HON 37:23.183 14 0:43.860 0:43.860 2:14.720 1 3:00.310 2:51.197 2:54.315 0:45.385 0:48.975 0:39.113 0:46.837 Finish

3 3 Febvre, Romain FRA KAW 37:52.907 14 1:13.584 0:29.724 2:12.169 1 4:03.192 2:46.563 2:54.279 1:17.411 0:47.970 0:36.764 1:21.047 Finish

4 259 Coldenhoff, Glenn NED FAN 39:10.993 14 2:31.670 1:18.086 2:16.163 1 3:23.223 3:06.555 3:04.744 0:49.454 0:58.194 0:44.526 0:51.049 Finish

5 189 Bogers, Brian NED FAN 39:14.296 14 2:34.973 0:03.303 2:28.767 3 3:04.840 2:55.613 2:57.113 0:46.673 0:50.195 0:39.655 0:48.317 Finish

6 132 Bonacorsi, Andrea ITA YAM 40:20.049 14 3:40.726 1:05.753 2:22.674 1 3:44.758 3:04.021 3:04.204 0:57.514 0:50.491 0:51.530 1:05.223 Finish

7 919 Watson, Ben GBR BET 37:04.847 13 -1 lap 2:24.525 2 3:26.036 3:05.947 3:16.173 0:44.648 1:12.911 0:40.371 0:48.106 Finish

8 517 Gifting, Isak SWE YAM 37:12.410 13 0:07.563 0:07.563 2:24.220 1 3:15.325 3:21.659 5:56.681 0:50.237 0:53.712 0:42.333 0:49.043 Finish

9 253 Pancar, Jan SLO KTM 37:28.925 13 0:24.078 0:16.515 2:29.251 1 3:06.389 3:01.779 2:55.533 0:48.459 0:49.149 0:40.188 0:48.593 Finish

10 24 Horgmo, Kevin NOR HON 37:31.314 13 0:26.467 0:02.389 2:22.638 2 2:59.912 2:53.974 3:15.561 0:45.663 0:47.598 0:40.724 0:45.927 Finish

11 161 Östlund, Alvin SWE HON 38:20.861 13 1:16.014 0:49.547 2:28.083 2 3:18.600 3:00.266 2:56.993 0:47.801 0:51.899 0:52.878 0:46.022 Finish

12 17 Toendel, Cornelius NOR KTM 38:26.371 13 1:21.524 0:05.510 2:23.629 1 3:06.154 3:11.333 3:53.915 0:48.652 0:51.223 0:40.274 0:46.005 Finish

13 811 Sterry, Adam GBR KTM 38:30.275 13 1:25.428 0:03.904 2:29.417 1 3:30.152 3:00.717 3:06.665 1:12.605 0:50.677 0:40.628 0:46.242 Finish

14 37 Edberg, Tim SWE HON 38:35.978 13 1:31.131 0:05.703 2:26.585 1 3:09.691 3:11.690 3:04.271 0:48.517 0:53.833 0:38.217 0:49.124 Finish

15 1 Prado, Jorge ESP GAS 39:04.842 13 1:59.995 0:28.864 2:12.508 1 3:09.675 3:10.087 3:22.950 0:50.306 0:50.714 0:39.348 0:49.307 Finish

16 6 Paturel, Benoit FRA YAM 34:15.243 12 -2 laps 2:26.477 2 3:15.281 3:10.967 3:02.463 0:52.822 0:52.189 0:41.268 0:49.002 Finish

17 101 Guadagnini, Mattia ITA HUS 34:28.172 12 0:12.929 0:12.929 2:19.302 2 3:10.825 3:15.262 3:03.232 0:46.671 0:50.522 0:43.038 0:50.594 Finish

18 92 Guillod, Valentin SUI HON 36:46.728 12 2:31.485 2:18.556 2:27.213 2 3:22.834 3:08.685 3:23.357 0:54.660 0:51.345 0:41.698 0:55.131 Finish

19 60 Nagy, Anton SWE YAM 40:26.133 12 6:10.890 3:39.405 2:34.598 2 4:45.030 3:36.719 3:58.410 1:43.583 1:03.849 0:51.703 1:05.895 Finish

20 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 27:47.113 10 -4 laps 2:20.765 2 3:03.227 3:05.761 3:10.236 0:45.181 0:49.388 0:39.400 0:49.258 Finish

21 326 Gilbert, Josh GBR KTM 29:03.945 10 1:16.832 1:16.832 2:27.800 2 2:59.867 3:01.206 3:10.543 0:45.674 0:48.453 0:38.277 0:47.463 Finish

22 991 Scheu, Mark GER HUS 36:46.678 10 8:59.565 7:42.733 2:43.403 3 5:13.490 3:48.874 3:53.218 2:17.248 1:06.651 0:46.542 1:03.049 Finish

23 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 19:57.055 8 -6 laps 2:08.306 1 2:37.536 2:35.234 2:35.971 0:41.492 0:42.974 Inter 2

24 91 Seewer, Jeremy SUI KAW 21:33.975 8 1:36.920 1:36.920 2:21.932 2 2:51.790 2:46.963 2:45.530 0:46.339 Inter 1

25 128 Monticelli, Ivo ITA BET 11:24.957 4 -10 laps 2:30.948 1 2:54.809 2:38.241 2:35.019 0:43.892 0:49.642 Inter 2

26 71 Spies, Maximilian GER KTM 11:50.380 4 0:25.423 0:25.423 2:36.848 1 2:47.395 2:38.055 3:00.128 0:54.830 1:11.040 0:45.404 Inter 3

27 247 Outeiro, Luis POR YAM 9:51.996 3 -11 laps 2:44.560 1 2:45.472 3:38.623 2:44.560 0:38.648 0:44.204 0:38.537 0:44.083 Finish