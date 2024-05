MXGP, in Portogallo riparte la sfida tra Prado e Gajser con Herlings e Febvre sullo sfondo

Dopo una settimana di pausa torna in azione il Mondiale di motocross 2024. Nel caso della MXGP ci attende un fine settimana di grande importanza. Si correrà il Gran Premio del Portogallo, quinto appuntamento della stagione per quel che riguarda la classe regina.

Lo scenario sarà il tracciato di Agueda, laddove vivremo l’ennesima sfida tra il campione del mondo in carica, Jorge Prado, e il resto del mondo. Lo spagnolo del team Gas Gas sbarca in terra lusitana ancora con la leadership della classifica generale con 219 punti contro i 206 di Tim Gajser che, nell’ultima uscita di Pietramurata, ha recuperato 4 lunghezze al giovane spagnolo.

I primi due della classe sembrano pronti a battagliare in un duello senza fine per il titolo. Oppure si potrà inserire anche qualche altro protagonista della MXGP? In terza posizione, per esempio, troviamo il francese Romain Febvre a -45 punti dalla vetta (ma con il successo di Gara-1 in Trentino), quindi Jeffrey Herlings a -55, ancora alle prese con i postumi della lunga assenza per infortunio del 2023.

In casa Italia vedremo in azione Mattia Guadagnini, Ivo Monticelli e Andrea Bonacorsi che sale già dalla MX2. Per il momento i nostri portacolori non hanno ancora brillato in questa stagione. La tappa portoghese potrebbe essere l’occasione giusta per una inversione di tendenza?