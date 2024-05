Mountain Bike, Italia Campione d’Europa! La staffetta mista si tinge d’oro

Arriva il primo oro agli Europei di Mountain Bike per l’Italia a Cheile Gradistei in Romania. La staffetta mista azzurra ha conquistato il titolo continentale al termine di una gara eccezionale da parte del sestetto italiano, che ha dominato sulla concorrenza. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Simone Avondetto, Matteo Siffredi, Mattia Stenico, Chiara Teocchi, Giada Martinoli e Valentina Corvi.

Una splendida prestazione quella degli azzurri, che insieme alla Francia sono state le uniche nazioni a concludere sotto il muro dell’ora e due minuti di gara. L’Italia alla fine ha rifilato 19 secondi di distacco alla Francia, che ha concluso in seconda posizione, conquistando la medaglia d’argento.

L’Italia parte benissimo con Avondetto, autore della miglior prestazione assoluta sul giro insieme al francese Yannis Musy. Siffredi riesce a portare avanti la squadra azzurra rispetto a quella transalpina. A quel punto tocca alle ragazze: buona prova di Teocchi che mantiene il vantaggio, poi Giada Martinoli perde qualcosa, ma Corvi allunga nuovamente. Nell’ultimo giro Stenico non sbaglia nulla e riesce a tenere il vantaggio sui francesi per una giornata di festa per l’Italia.

Sul podio ci sale anche la Svizzera con un ritardo di 55 secondi dal sestetto azzurro. Il distacco sale sopra il minuto dalla quarta posizione della Gran Bretagna, che preceduto la Germania, la Danimarca e la Repubblica Ceca.