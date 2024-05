Mountain bike, Europei 2024: tra le under 23 vince Monique Halter. Sesta Valentina Corvi

Domenica esplosiva agli Europei di mountain bike in quel di Cheile Gradistei, in Romania. In attesa delle gare olimpiche, quelle dei senior, è andata in scena stamattina la prova del cross country dedicata alle donne under 23.

A vincere è la svizzera Monique Halter: gara di testa per l’elvetica che è riuscita a fare il vuoto sul finale imponendosi con il tempo conclusivo di 01:14:09.

Sul podio troviamo la tedesca Carla Hahn, staccata di 26”, e l’altra svizzera Anina Hutter, a 38”. Completano la top-5 la britannica Ella Maclean-Howell e la tedesca Luisa Daubermann.

La migliore delle italiane è Valentina Corvi: l’azzurra è sesta a 2’47” dalla vetta, molto lontana però dalla zona podio. Quattordicesima Lucia Bramati, non ha terminato la gara Sara Cortinovis.