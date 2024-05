Mountain bike: Puck Pieterse trova la doppietta agli Europei, quinta Greta Seiwald

Arriva la seconda vittoria consecutiva agli Europei di mountain bike nella prova olimpica del cross country per l’olandese Puck Pieterse. Il nuovo talento del ciclismo orange (va fortissimo anche su strada) trova un’altra medaglia d’oro continentale imponendosi in quel di Cheile Gradistei.

In terra rumena dominio totale per la classe 2002 che va via alle rivali e trionfa in solitaria con il tempo di 01:28:09. La prima delle umane è l’austriaca Mona Mitterwallner che ripete la medaglia d’argento agguantata la scorsa stagione. Per lei ritardo comunque molto ampio, 1’12” dalla vetta.

Medaglia di bronzo che va alla tedesca Nina Benz che ha prevalso nella lotta per la medaglia sulla svizzera Nicole Koller, quarta sul traguardo.

In casa Italia buona quinta piazza per Greta Seiwald che chiude a 4’34” dalla vetta. Dodicesima Giada Specia, diciottesima Chiara Teocchi.