MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Francia 2024: Bagnaia tallona Martin, Marquez costretto al Q1

Jorge Martin ha firmato il miglior tempo nelle prove del GP di Francia 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il centauro spagnolo ha stampato un convincente 1:30.388 con la Ducati Pramac ed è riuscito a prevalere nei confronti di Francesco Bagnaia per 145 millesimi. Il due volte Campione del Mondo ha risposto presente in sella alla Ducati ufficiale, rimanendo in scia all’avversario iberico.

Alle loro spalle gli altri spagnoli Pedro Acosta (GasGas) e Maverick Vinales (Aprilia), mentre Fabio Di Giannantonio è quinto davanti a Jack Miller e Aleix Espargarò. Enea Bastianini undicesimo con l’altra Ducati ufficiale Marc Marquez è soltanto tredicesimo e sarà costretto a prendere parte al Q1 delle qualifiche di domani. Di seguito i risultati e la classifica delle pre-qualifiche del GP di Francia.

RISULTATI PRE-QUALIFICHE GP FRANCIA 2024

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.388 23 24 316.5

2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.533 25 27 0.145 0.145 318.5

3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.575 25 26 0.187 0.042 318.5

4 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.657 24 25 0.269 0.082 311.6

5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.683 18 23 0.295 0.026 314.5

6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.699 23 24 0.311 0.016 316.5

7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.714 18 22 0.326 0.015 313.5

8 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.763 25 26 0.375 0.049 313.5

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’30.785 21 24 0.397 0.022 315.5

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.788 24 26 0.400 0.003 315.5

11 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.798 21 24 0.410 0.010 313.5

12 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’30.839 24 26 0.451 0.041 316.5

13 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.067 19 21 0.679 0.228 311.6

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.206 25 28 0.818 0.139 314.5

15 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’31.219 23 25 0.831 0.013 317.5

16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’31.243 21 23 0.855 0.024 315.5

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.364 13 19 0.976 0.121 316.5

18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.521 25 26 1.133 0.157 316.5

19 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.530 23 28 1.142 0.009 313.5

20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’31.574 20 25 1.186 0.044 314.5

21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’31.860 22 23 1.472 0.286 311.6

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’32.131 21 27 1.743 0.271 312.6