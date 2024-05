MotoGP, Pedro Acosta: “Sarà importante partire bene, abbiamo lavorato per non ripetere gli errori di Le Mans”

Tra i protagonisti del GP della Catalogna, ottava tappa del Motomondiale 2024, potrebbe esserci proprio lui: il “rookie meraviglia” Pedro Acosta. L’iberico sfrutterà infatti le sue migliori caratteristiche sul tracciato del Montmelò, con la speranza di poter conquistare punti importanti tra Sprint e gara lunga.

Ma in prima battuta sarà importante studiare la pista, specie dopo i problemi emersi a Le Mans, così come ammesso dal diretto interessato durante la conferenza stampa di rito, organizzata durante il media day del giovedì:

“Si riparte da zero – ha detto Acosta – Abbiamo lavorato tutti tantissimo per evitare i problemi che si sono presentati a Le Mans. La pista è difficile come aderenza, dobbiamo capire come gira la moto, raccogliere quante più informazioni possibili ed agire di conseguenza“.

Non è mancato poi un commento su Aleix Espargarò, il quale ha appena annunciato il suo ritiro dopo questa annata sportiva: “Abbiamo avuto lo stesso manager per quattro o cinque stagioni. Abbiamo un rapporto professionale. Io sono felice per lui. A lui piace fare un sacco di cose, con e senza moto. Immagino si godrà la sua vita. Evidentemente ha altre priorità, io sono felice di poter condividere con lui questa stagione“.

La priorità sarà quella di non sbagliare in partenza, aspetto su cui Acosta sta lavorando ormai da tempo: “Non sarà facile se si partirà dal fondo. Cerchiamo di fare bene le qualifiche e di partire bene. Gli altri arrivano veloci alla prima curva esattamente come me, credo che sarà uguale alle altre volte“.