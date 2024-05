MotoGP, Marc Marquez: “Bello poter già lottare con Bagnaia e Martin fino all’ultima curva. Sul 2025…”

Marc Marquez vuole continuare a battere il ferro finché é caldo. Il Cabroncito, infatti, si dimostra carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò, sul quale ha vinto 3 volte in carriera, il portacolori del team Ducati Gresini è a caccia di conferme.

Dopo il doppio secondo posto ottenuto a Le Mans, il padrone di casa vuole ribadire a tutti di essere pienamente a suo agio sulla sua GP23 e, aspetto ancora più importante, in piena lotta per il titolo nella classe regina, quello che gli manca dal 2019. Nel corso della conferenza stampa odierna, lo spagnolo ha iniziato il suo racconto dalle speranze per questo weekend:

“Io corro dando sempre il massimo e con le idee chiare sulla direzione da prendere ora e sul futuro. Voglio essere veloce. Di sicuro che sono felice di poter battagliare con Bagnaia e Martin e di essere ad un livello che mi permette di lottare fino all’ultima curva con loro”.

Incalzato sul suo 2025, il sei volte campione del mondo della classe regina spiega: “Se sono in Ducati è perchè un anno fa ho voluto inseguire la moto migliore che era a disposizione. Ormai va forte in ogni tracciato ed è per questo che ho fatto questa scelta. Anche per il prossimo campionato ragionerò nella stessa maniera, ovvero cercando la moto migliore. Aprilia e KTM? Si sono avvicinate molto. Vedremo”.