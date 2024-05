MotoGP, Pedro Acosta: “Le Mans mi piace, dobbiamo migliorare in qualifica. I test di Jerez ci hanno aiutato”

Pedro Acosta ha stupito tutti nel suo approccio alla MotoGP, sfoderando delle prestazioni eccellenti e dimostrando subito un livello impressionante per un rookie che non guida certamente la miglior moto in griglia. Il giovane talento spagnolo della GasGas ha già collezionato due podi nei primi quattro round del Mondiale 2024 ed è addirittura quarto in campionato a -23 dal leader Jorge Martin nonostante il passo falso di Jerez (10°).

Voglia di riscatto dunque in vista del prossimo weekend di gara valevole per il GP di Francia: “Arriviamo in Francia con tante cose imparate da Jerez. Dopo quattro round conoscevamo le aree in cui dovevamo migliorare e il test ci ha aiutato molto in questo senso, quindi penso che andremo a Le Mans in una posizione migliore“.

“Le Mans è un circuito che mi piace, ed è anche il Gran Premio di casa per il team Tech3, quindi cercheremo di fare del nostro meglio iniziando a migliorare le nostre qualifiche di sabato e cercando di ottenere una buona posizione in griglia. Non vedo davvero l’ora di correre davanti a un pubblico che ama il motociclismo al massimo“, aggiunge il murciano due volte campione del mondo.