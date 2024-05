MotoGP, Pedro Acosta: “All’inizio ho spremuto troppo la gomma, contento per questo podio”

Ancora un podio per il “Rookie maravilla”. Pedro Acosta, infatti, chiude al terzo posto una rocambolesca Sprint Race del Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. La gara su distanza ridotta ha regalato emozioni a non finire con cadute illustri, errori e battaglie curve dopo curva.

La Sprint Race ha visto il successo di Aleix Espargarò (Aprilia) che approfitta della caduta all’ultimo giro di Francesco Bagnaia, per vincere ancora al Montmelò (un anno fa fu doppietta per il padrone di casa) davanti a Marc Marquez (Ducati Gresini) e proprio Pedro Acosta (Gas Gas Tech3).

Quarta posizione per Jorge Martin (Ducati Pramac) mai della partita oggi, quinta per Enea Bastianini (Ducati Factory), mentre è sesto Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46), Settimo Jack Miller (Red Bull KTM) davanti a Maverick Vinales (Aprilia) ottavo, Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina VR46) nono e Fabio Quartararo (Yamaha) che completa la top10.

Al termine della gara, il pilota classe 2004 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “All’inizio, dopo una partenza finalmente azzeccata, abbiamo battagliato con Pecco e Brad Binder e la temperatura delle gomme si è alzata. Nel finale ho sofferto da quel punto di vista, ma sono comunque molto contento di essere salito sul podio. Non potevo frenare come volevo per cui cercavo di fare linee più chiuse e particolari. Come ogni cosa imparerò la lezione per la prossima volta”.