MotoGP oggi in tv, GP Francia 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 10 maggio, primo giorno di prove libere del GP di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista di Le Mans i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Un’esigenza particolarmente sentito in MotoGP.

Nella top-class sarà una già una giornata importante. I piloti e le squadre dovranno lavorare per avere dalla propria moto le risposte adeguate in vista soprattutto delle pre-qualifiche, che determineranno la composizione di Q1 e di Q2. Ci si presenta la via con Francesco Bagnaia lanciato dopo la vittoria di Jerez de la Frontera (Spagna). Una prestazione super quella di Pecco, desideroso di confermarsi qui.

Vorrà rispondere presente il leader del campionato, Jorge Martin. L’iberico ha 17 lunghezze di margine su Bagnaia e vuole assolutamente allungare per mettersi a riparo da cattive sorprese. Attenzione poi a Marc Marquez, in grande evidenza in Andalusia, con il duello rusticano con Pecco e una confidenza con la Ducati Gresini crescente. Si spera poi in Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, per quanto riguarda gli altri piloti italiani.

Il venerdì del fine-settimana del GP di Francia sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) e lo streaming su TV8.it trasmetteranno gratuitamente e in diretta le qualifiche delle tre categorie, la Sprint Race della MotoGP e le gare domenicali delle tre classi. Non vi sarà modo di guardare in chiaro le prove libere di oggi, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Non è prevista altresì la copertura televisiva e streaming (Sky Sport) della MotoE quest’oggi.

CALENDARIO GP FRANCIA 2024 MOTOGP OGGI

Venerdì 10 maggio

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Prove libere 2

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.15-16.25, MotoE, Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Q2

