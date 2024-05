MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2024: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 26 maggio, assisteremo al sesto appuntamento del Motomondiale 2024. Sulla pista di Barcellona, in Catalogna, lo spettacolo non mancherà di certo su uno dei tracciati in cui avere un buon bilanciamento in tutti gli aspetti sarà fondamentale. I piloti saranno chiamati a una prova complicata, dovendo trovare anche il giusto equilibrio tra prestazione e la gestione delle gomme.

Francesco Bagnaia dovrà assolutamente riscattarsi dopo quanto accaduto ieri nella Sprint Race della classe regina. L’errore nell’ultima tornata, quando aveva la vittoria in pugno, è stato molto pesante dal punto di vista psicologico e della classifica. Per questo, l’unica cosa che potrà fare Pecco sarà quella di vincere la gara domenicale senza se e senza ma.

Il GP di Catalogna, sesto round di Moto3, Moto2 e di MotoGP, sarà trasmesso interamente in tv da Sky Sport MotoGP (208) e da Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente le differite delle corse domenicali delle tre classi. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro il warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Alle 12.05 prevista sempre sul canale in chiaro anche la differita di gara-2 della MotoE di ieri.

MOTOGP OGGI IN TV, GP CATALOGNA 2024

Domenica 26 maggio

Ore 09.40, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 26 maggio

Ore 12.05, MotoE, Gara-2 – Differita tv in chiaro

Ore 13.00, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 14.15, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 16.05, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro