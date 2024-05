MotoGP, Maverick Vinales: “Un ottimo terzo posto! Sul passo mi sento più forte rispetto al time attack”

Maverick Vinales sorride dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Lo spagnolo, infatti, ha centrato una fondamentale prima fila al termine di un turno nel quale è successo di tutto, con cadute a raffica, anche dei primi due della classifica.

La pole position è andata a Jorge Martin con il tempo di 1:29.919 davanti a Francesco Bagnaia staccato di 192 millesimi, mentre il portacolori del team Aprilia ha chiuso a 394. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 517 millesimi, quinto Marco Bezzecchi a 634, mentre è sesto Aleix Espargarò, pure lui al tappeto nel finale, a 6 decimi. Settimo Pedro Acosta, ottavo Fabio Quartararo davanti a Franco Morbidelli e Enea Bastianini.

Al termine della Q2, Maverick Vinales ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Veramente un bel risultato. Il feeling con la moto non è stato perfetto perchè secondo me avevo un po’ di margine ma sul passo sono molto più efficace che sul time attack. Mi sento pronto per la Sprint Race, cercherò di essere aggressivo sin da curva 1. Non capisco perchè stiamo faticando nell’inserimento in curva ma rispetto a ieri siamo migliorati. Le gomme? Hard davanti e soft dietro penso”.

A questo punto tutto verrà rimesso in palio nella Sprint Race odierna che scatterà alle ore 15.00, mentre la gara lunga di domani, come sempre, prenderà il via alle ore 14.00.