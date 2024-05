MotoGP, Maverick Vinales: “Bella gara ma pensavo di avere più ritmo. Domani voglio fare meglio”

Maverick Vinales sorride dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo storico tracciato di Le Mans abbiamo assistito ad una gara intensa con diverse cadute a sorpresa, mentre Maverick Vinales si è tenuto lontano dai guai per centrare un terzo posto importante.

Jorge Martin si è aggiudicato la gara con 2.2 secondi su Marc Marquez, quindi completa il podio proprio il portacolori del team Aprilia a 4.1. Quarta posizione per Enea Bastianini a 4.7, quinta per Aleix Espargarò (con due long lap penalty) a 7.6, sesta per Pedro Acosta a 9.1. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Jack Miller, nono Raul Fernandez, mentre completa la top10 Fabio Quartararo.

Al termine della gara su distanza ridotta, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito sul traguardo: “Una gara fantastica davanti a un pubblico speciale! La Sprint Race è stata difficile. Sinceramente mi aspettavo di avere a disposizione un ritmo migliore. Complimenti a chi mi ha preceduto, è sempre una bella sfida battagliare contro le Ducati”.

A questo punto il mirino è già puntato in direzione della gara lunga di domani: “Non so perchè non avessi il ritmo che immaginavo, dovremo analizzare i dati questa sera. Domani sinceramente spero di fare meglio e proverò a trovare i correttivi giusti”.