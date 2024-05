MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mugello magnifico, la pista mi piace. Per noi sarebbe meglio un weekend asciutto”

Marco Bezzecchi è sicuramente una delle più grandi delusioni di questa prima parte di stagione nel Mondiale MotoGP 2024, dopo aver recitato un ruolo da protagonista nel 2023. Il romagnolo del team Pertamina Enduro VR46 non ha ancora trovato un feeling ottimale con la Ducati GP23 e occupa la decima piazza nella classifica generale del campionato, con all’attivo un solo podio conquistato a Jerez.

Il Bez, reduce da un fine settimana molto negativo al Montmelò, vuole cambiare marcia e si presenta alla vigilia del GP d’Italia con l’obiettivo di tornare a lottare per le posizioni che contano: “Il Mugello è un posto magnifico anche solo da vedere. Bellissimo vedere le colline, le salite, le discese, iniziare a vedere i tricolori, ho voglia di girare qua. È una pista che mi piace e dove l’anno scorso sono andato abbastanza bene“.

Sull’ipotesi pioggia: “La situazione di pista bagnata mi piace, è innegabile, mi diverto, ma è sempre meglio correre sull’asciutto perché innanzitutto non siamo nella condizione di perdere un weekend di lavoro. Sarebbe meglio per noi cercare di continuare a lavorare visto le difficoltà che stiamo avendo e sull’asciutto si lavora meglio, poi le gare sul bagnato sono sempre troppo ‘bastarde’“.

Sulla sua situazione di mercato in ottica 2025: “Dei temi riguardanti il mio futuro è giusto che se ne parli perché fa parte del gioco, mi fa piacere essere accostato o nominato per determinate cose ma in questo momento la mia preoccupazione è cercare di andare più forte possibile. Aprilia? Indubbiamente sarebbe per me una bella destinazione, è un team ufficiale, una moto che sta crescendo tantissimo e dove hanno fatto risultati e un bel lavoro“.