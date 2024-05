MotoGP, Marco Bezzecchi in orbita Aprilia? “Presto per parlarne, ma rimanere quest’anno è stato complicato”

Un anno fa il team Ducati Mooney VR46 è stato grande protagonista del Mondiale di MotoGP 2023. Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno vissuto un campionato fatto di pole position, vittorie e punti importanti. Dopo un solo anno, però, i due piloti stanno vivendo una nuova stagione con pochi sorrisi. Il “Bezz” sta trovando molte difficoltà con la sua GP23, mentre il secondo è approdato in Honda HRC ma non ha ancora conquistato nemmeno un punto in classifica.

Marco Bezzecchi nelle ultime settimane è entrato di prepotenza nelle questioni legate al mercato piloti. Il suo contratto è in scadenza al termine del 2024, per cui in vista del prossimo anno sta sondando tutte le possibili offerte. Nello specifico, Yamaha e soprattutto Aprilia, sembrano le più interessate al pilota riminese.

Le sue parole sull’argomento sembrano aprire diversi scenari. “Non mi sono pentito della scelta di rimanere, anche se non è facile in questo momento. Sarebbe facile parlare dopo ma non mi pento di quanto fatto. A livello personale credo di essere cresciuto molto e mi piacerebbe poter diventare pilota ufficiale. Penso sia l’ambizione di tutti, ma devo confermarmi veloce e competitivo per meritare la chiamata”. (Fonte: Crash.net).

A questo punto quale potrebbe essere il futuro per il classe 1998? “Pensare ad altri team? Non è mai una cosa a senso unico ma penso che sia una scelta che si fa insieme, come un matrimonio. Penso sia un po’ presto per parlarne”.