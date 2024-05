MotoGP, Marc Marquez: “Il venerdì peggiore da quando sono in Ducati, ora devo reagire”

Marc Marquez chiude con parecchio amaro in bocca al termine del venerdì del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Le Mans, dopo la prima sessione di prove libere del mattino, nel corso del pomeriggio abbiamo assistito alle pre-qualifiche, che sono andate a definire la top10 generale che, domani, eviterà la Q1 in occasione delle qualifiche. Lo spagnolo sembra avere il ritmo per stare nelle prime 10 posizioni, ma qualche errore di troppo l’ha relegato in 13a posizione a 279 millesimi da Fabio Quartararo.

Il miglior tempo della sessione porta la firma di Jorge Martin in 1:30.388 con 145 millesimi di vantaggio su Francesco Bagnaia e 187 su Pedro Acosta. Quarto Maverick Vinales a 269 millesimi, quinto Fabio Di Giannantonio a 296, mentre è sesto Jack Miller a 311. Settima posizione per Aleix Espargarò con 326 millesimi di distacco, ottava per Franco Morbidelli a 375, nona per Marco Bezzecchi a 397, mentre chiude la top10 Fabio Quartararo a 4 decimi esatti.

Al termine delle pre-qualifiche odierne, il pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue sensazioni a Marca: “Il venerdì più deludente da quanto sono in Ducati. Inaspettato, ma vi avevo avvisato: arriverà un giorno, un circuito, di venerdì, in cui accadrà questo. È successo a Le Mans. Adesso è il momento di reagire. Nel pomeriggio, fin dall’inizio, non mi sento molto a mio agio, sia ​​per l’assetto, sia per il mio stile di guida, per tutto. Ora proveremo a reagire, iniziando dal fondamentale passaggio dalla Q1”.