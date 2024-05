MotoGP. Jorge Martin può certificare di essere il favorito per il titolo, ma non si è ancora imposto in Spagna…

Jorge Martin è reduce dall’autoritaria affermazione conseguita a Le Mans, dove peraltro ha incamerato il bottino pieno, essendosi imposto anche nella Sprint. Un weekend perfetto che ha permesso a Martinator di (ri)provare la fuga iridata dopo la scivolata di Jerez de la Frontera. Qui, è proprio il caso di dirlo, “casca l’asino”.

Sono 7 i successi conseguiti in MotoGP dal madrileno, che però non è ancora passato per primo sotto la bandiera a scacchi quando si è corso in Spagna. Un’anomalia, considerando quante gare si disputano da quelle parti. Eppure, nonostante 11 apparizioni sul suolo natio, l’iberico non ha mai potuto festeggiare una vittoria piena.

Di pole position e di podi ne sono arrivati, senza però aver ancora centrato il bersaglio grosso. No hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa si dice in spagnolo, l’equivalente del nostrano “Nessuno è profeta in patria”. Imporsi al Montmelò avrebbe, pertanto, un forte significato per Martin. Beninteso, nonostante lui si castigliano e non catalano. Innanzitutto perché sfaterebbe un tabù, inoltre perché sarebbe il la seconda affermazione di fila.

Martinator, tra le altre cose, non si è mai fregiato di un GP dopo l’altro. La dinamica, per la verità, è ormai rarissima nella MotoGP attuale. Proprio per questa ragione, trionfare nell’imminente giornata di domenica sarebbe una poderosa afirmaciòn da parte di chi sta dando l’impressione di essere il più forte, senza però sempre riuscire a dimostrarlo con i fatti.

Anche Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, in tempi recenti, avevano destato le medesime sensazioni. Ci hanno messo del tempo prima di concretizzare appieno il loro potenziale e certificare con risultati concreti quanto di ipotetico si intravedeva. Ora può essere il turno di Martin, se avrà la forza di trasformare l’ipotesi in realtà.