MotoGP, inizia il weekend del Mugello: Bagnaia vuole ripetere la doppietta di un anno fa

Prende il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello andrà in scena un weekend di capitale importanza per l’intera stagione. Francesco Bagnaia vuole ripartire dalla vittoria del Montmelò per rispondere a Jorge Martin e Marc Marquez.

Il portacolori del team Ducati Factory ha disperato bisogno di continuità. Di prestazione e risultati. Nelle prime sei uscite di questa annata il due-volte campione del mondo ha commesso qualche errore di troppo, di pari passo ad un feeling ancora da trovare con la sua GP24. Il circuito toscano sarà lo scenario ideale per dare il via ad una nuova stagione per il pilota piemontese?

Lo inizieremo a scoprire sin dalla giornata odierna. Il venerdì del Mugello prenderà il via, per quanto riguarda la classe regina, alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere. 45 minuti che non avranno valenza per la classifica dei tempi in vista delle qualifiche, quindi alle ore 15.00 si tornerà in azione per i 60 minuti delle pre-qualifiche che, loro sì, andranno a comporre la top10 che eviterà la Q1 di domani.

Cosa dovremo aspettarci dal weekend toscano? Un anno fa Francesco “Pecco” Bagnaia centrò una doppietta pesantissima. Sarà in grado di ripetersi anche in questa edizione? La classifica lo vede a 39 punti di distacco da Jorge Martin, per cui occorre un filotti di risultati di spessore. Evitare i guai al sabato (mai a podio nelle Sprint Race, con le ultime 3 nemmeno concluse) e confermarsi il migliore alla domenica. Inizia il weekend del Mugello. Inizierà anche la seconda parte di stagione di Bagnaia?