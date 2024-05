MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez al Mugello. Un successo in Moto3 per Martinator, 10 anni di digiuno per il Cabroncito

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza all’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Si gareggerà, come tradizione, nello splendido scenario del tracciato del Mugello. Una pista iconica, sulla quale vincono solo i migliori. Saranno in palio punti pesantissimi per la rincorsa al titolo iridato, con Jorge Martin e Marc Marquez di nuovo protagonisti.

I due spagnoli vogliono dettare leggere sulla pista toscana anche se, nelle rispettive carriere, hanno festeggiato ben poco tra “Arrabbiate”, “Casanova-Savelli” e “Buccine”. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, i precedenti dei due spagnoli sulla pista del Mugello.

I PRECEDENTI DI MARTIN E MARQUEZ AL MUGELLO

2008 – L’esordio di Marc Marquez nel Motomondiale arriva a soli 15 anni e al Mugello chiude al 19° posto in Moto3 con un distacco di 33-8 secondi da Simone Corsi che vince la gara davanti a Gabor Talmacsi e Pol Espargarò.

2009 – Nel secondo anno nella classe più leggera il nativo di Cervera chiude al quinto posto in Moto3. Successo per Bradley Smith davanti a Nicolas Terol e Julian Simon.

2010 – Arriva il primo successo al Mugello per Marc Marquez. Lo spagnolo, infatti, vince in volata con appena 39 millesimi di vantaggio su Nico Terol e 116 su Pol Espargarò.

2011 – Marc Marquez sbarca nella classe mediana ed è subito vittoria al Mugello con appena 71 millesimi su Stefan Bradl e 419 su Bradley Smith.

2012 – Nel secondo anno in Moto2, lo spagnolo non va oltre la quinta posizione nella gara italiana vinta da Andrea Iannone davanti a Pol Espargarò e Thomas Luthi.

2013 – Il Cabroncito sale di categoria e sbarca in MotoGP ma la sua gara del Mugello si conclude anzitempo con una caduta al 20° giro. Successo per Jorge Lorenzo, davanti a Dani Pedrosa e Cal Crutchlow.

2014 – Secondo anno nella classe regina e prima affermazione per Marc Marquez che precede per appena 121 millesimi Jorge Lorenzo, quindi terzo Valentino Rossi.

2015 – Altro giro, altra caduta per Marc Marquez al Mugello che lascia la gara, vinta da Jorge Lorenzo davanti a Andrea Iannone e Valentino Rossi, dopo 17 tornate. Inizia l’avventura nel Motomondiale di Jorge Martin che si classifica in 17a posizione in Moto3 nella corsa vinta da Miguel Oliveira davanti a Danny Kent e Romano Fenati.

2016 – Jorge Lorenzo vince la gara di MotoGP bruciando sul traguardo Marc Marquez, mentre è terzo Andrea Iannone. Nella classe più leggera, invece, Jorge Martin si ferma in 14a posizione nella gara vinta da Brad Binder davanti a Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia.

2017 – Iniziano le difficoltà di Marc Marquez nella gara del Mugello. Lo spagnolo, infatti, non va oltre la sesta posizione nella corsa vinta da Andrea Dovizioso davanti a Maverick Vinales e Danilo Petrucci. In Moto3 ancora una gara anonima di Jorge Martin che si ferma in 15a posizione nella prova vinta da Andrea Migno su Fabio Di Giannantonio e Juanfran Guevara.

2018 – Ancora una prova da dimenticare per Marc Marquez sulla pista toscana con una caduta che lo relega in 16a posizione nella gara vinta da Jorge Lorenzo su Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Jorge Martin chiude la sua avventura in Moto3 con una vittoria sul filo di lana su Marco Bezzecchi (+0.019) e Fabio Di Giannantonio (+0.043).

2019 – Marc Marquez torna sul podio al Mugello chiudendo a 43 millesimi da Danilo Petrucci, chiudendo davanti ad Andrea Dovizioso. Nella classe mediana, invece, Jorge Martin è 16° nella gara dominata da Alex Marquez che precede Luca Marini e Thomas Luthi.

2020 – Gara non disputata

2021 – Marc Marquez torna a gareggiare in Italia ma finisce nella ghiaia già nel corso del primo giro. Jorge Martin non disputa la gara per infortunio.

2022 – Proseguono le difficoltà di Marc Marquez dopo l’infortunio con un decimo posto a 11.8 secondi da Francesco Bagnaia che vince al Mugello precedendo Fabio Quartararo e Aleix Espargarò. Jorge Martin sale in MotoGP e centra la 13a posizione a 17.2.

2023 – Un anno fa Jorge Martin è sul podio in terza posizione a 952 millesimi da Francesco Bagnaia che vince davanti a Marco Bezzecchi, staccato da 369 millesimi. Marc Marquez, invece, chiude al settimo posto a 3.9.