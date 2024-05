MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez a Le Mans. Vittorie ma tante cadute per i due spagnoli

Torna il Motomondiale e lo fa con un’altra tappa classica del calendario. Nel corso del prossimo fine settimana, infatti, vivremo il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Dopo la vittoria di Jerez de la Frontera, Francesco Bagnaia cercherà di confermarsi, ma i suoi due primi rivali, Jorge Martin (ancora in vetta alla classifica generale) e Marc Marquez, non saranno avversari semplici da sconfiggere. Andiamo, quindi, a scoprire i precedenti dei due spagnoli sul circuito della Sarthe.

I PRECEDENTI DI MARQUEZ E MARTIN A LE MANS

2008 – Un giovanissimo Marc Marquez (appena 15enne) esordisce nella classe più leggera ma a Le Mans esce di scena dopo 5 giri nella gara vinta dal padrone di casa Mike Di Meglio su Bradley Smith e Nicolàs Terol.

2009 – Secondo anno in 125 e di nuovo caduta sul tracciato della Sarthe per lo spagnolo che esce di scena dopo 8 giri nella gara vinta da Julian Simon davanti a Jonas Folger e Sergio Gadea.

2010 – Marc Marquez arriva finalmente al traguardo nella gara francese ed è terzo a 4.4 secondi da Pol Espargarò che vince davanti a Nicolàs Terol.

2011 – Il Cabroncito passa in Moto2 e conquista la vittoria a Le Mans con 1.9 su Yuki Takahashi e Stefan Bradl.

2012 – Secondo anno in Moto2 ma di nuovo una caduta per il nativo di Cervera che esce di scena dopo 11 giri dopo aver conquistato la pole position. La gara viene vinta da Thomas Luthi davanti a Claudio Corti e Scott Redding.

2013 – Marc Marquez a 20 anni sbarca in MotoGP ed a Le Mans è subito a podio. Terzo a 6.9 di distacco da Dani Pedrosa che vince davanti a Cal Crutchlow.

2014 – Nel filotto di 10 successi iniziali consecutivi di Marc Marquez arriva anche quello in Francia con 1.4 di margine su Valentino Rossi e 3.1 su Alvaro Bautista.

2015 – Dalla vittoria del 2014 al mancato podio di questa edizione. La gara è vinta da Jorge Lorenzo con 3.8 su Valentino Rossi, 12.3 su Andrea Dovizioso e quasi 20 secondi proprio sul Cabroncito (+19.890). In Moto3, invece, inizia a muovere i primi passi Jorge Martin che, tuttavia, esce di scena nelle battute finali nella gara dominata dagli italiani: successo per Romano Fenati davanti ad Enea Bastianini e Francesco Bagnaia.

2016 – Ennesima caduta per Marc Marquez a Le Mans e 13a posizione a oltre un giro in una gara ad eliminazione vinta da Jorge Lorenzo davanti a Valentino Rossi e Maverick Vinales. In Moto3, invece, Jorge Martin non va oltre la 18a posizione a 24.0 da Brad Binder che vince davanti a Romano Fenati e Jorge Navarro.

2017 – Continuano le difficoltà del Cabroncito a Le Mans con una nuova caduta dopo 17 giri nella gara dominata da Maverick Vinales davanti a Johann Zarco e Dani Pedrosa. Stesso destino per Jorge Martin in Moto3, caduto dopo 10 giri (dopo aver centrato la pole position). La gara è vinta da Joan Mir su Aron Canet e Fabio Di Giannantonio.

2018 – L’otto volte campione del mondo torna al successo in Francia precedendo Danilo Petrucci (+2.3) e Valentino Rossi (+5.3) mentre in Moto3 arriva un’altra caduta per Jorge Martin che finisce nella ghiaia transalpina dopo 21 giri nella gara vinta in volata da Albert Arenas su Andrea Migno e Marcos Ramirez.

2019 – Di nuovo Marc Marquez senza rivali a Le Mans con 1.9 su Andrea Dovizioso e 2.1 su Danilo Petrucci. Jorge Martin passa in Moto2 ma la musica non cambia. Caduta anche in questo caso con un 20° e ultimo posto a quasi un giro da Alex Marquez che vince davanti a Jorge Navarro e Augusto Fernandez.

2020 – Marc Marquez è assente dopo l’infortunio di Jerez, mentre Jorge Martin centra l’ennesima caduta a Le Mans e chiude dopo soli due giri la gara di Moto2 vinta da Sam Lowes su Remy Gardner e Marco Bezzecchi.

2021 – Il Cabroncito torna a gareggiare a Le Mans, ma non chiude la gara, cadendo al giro numero 16. Jorge Martin, invece, è assente per infortunio dopo la caduta di Portimao.

2022 – Marc Marquez conclude la gara al sesto posto a 15.1 da Enea Bastianini che vince davanti a Jack Miller e Aleix Espargarò. Jorge Martin sbarca in MotoGP ma cade ancora una volta a Le Mans dopo 15 giri.

2023 – Arriviamo all’ultima edizione con Jorge Martin che vince davanti a Brad Binder e Francesco Bagnaia nella Sprint Race, mentre Marc Marquez è quinto. La gara lunga, invece, vede il successo di Marco Bezzecchi con Jorge Martin secondo a 4.5 e Johann Zarco terzo a 4.7. Marc Marquez, invece, cade nelle battute conclusive.