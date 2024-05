MotoGP, GP Francia 2024: numeri, statistiche, curiosità. Tante vittorie italiane a Le Mans, ma Bagnaia manca all’appello

Un tempo, il Gran Premio di Francia era una tappa accessoria del Motomondiale. Vi si correva più per noblesse oblige che per una reale necessità. La situazione è radicalmente cambiata recentemente, poiché la prepotente ascesa di Fabio Quartararo ha acceso la passione per la MotoGP anche nel pubblico transalpino. Mai un pilota francese aveva saputo fare quanto realizzato da El Diablo negli ultimi anni.

Quella del 2024 sarà la 61ma edizione iridata del GP di Francia, la 36ma a tenersi a Le Mans. Il cosiddetto Bugatti Circuit è stato utilizzato per la prima volta nel 1969 ed è diventato palcoscenico esclusivo della corsa a partire dal 2000. Nel corso dei decenni sono stati utilizzati ben otto autodromi differenti, alcuni dei quali davvero avventurosi (soprattutto se guardiamo agli anni ’50 e ’60).

Ferma restando la storia dell’appuntamento, per una questione di coerenza statistica si ragionerà per autodromo. Dunque verranno esposti i dati relativi a Le Mans. Non si può fare altrimenti in un contesto come il Motomondiale, che ha cambiato radicalmente connotati nell’arco del tempo.

LE MANS – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Jorge LORENZO (5)

El Martillo ha trionfato nel 2009, 2010, 2012, 2015, 2016.

Piloti in attività con vittorie a Le Mans:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017}

1 – MILLER Jack (AUS) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023}

Italiani vincitori a Le Mans:

AGOSTINI Giacomo (1969, 1970)

BIAGGI Max (2001)

ROSSI Valentino (2002, 2005, 2008)

MELANDRI Marco (2006)

PETRUCCI Danilo (2020)

BASTIANINI Enea (2022)

BEZZECCHI Marco (2023)

Moto vincitrici a Le Mans:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

15 – HONDA (1983, 2019)

10 – YAMAHA (1987, 2017)

4 – SUZUKI (1976, 2007)

4 – DUCATI (2020, 2023)

2 – MV AGUSTA (1969, 1970)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 1; Yamaha 2)

Il record di vittorie consecutive è una questione molto articolata. Partiamo dal presupposto che nessuno è mai riuscito a imporsi per 3 volte di fila a Le Mans! Otto centauri hanno bissato una propria affermazione al Bugatti Circuit, alcuni in anni consecutivi, altri no. Fra di essi spicca però la figura di Jorge Lorenzo, unico pilota ad aver primeggiato in due occasioni per due volte di fila (2009-2010 e 2015-2016). Se invece guardiamo al GP di Francia tout-court, è doveroso menzionare Mick Doohan, capace di trionfare in 4 edizioni consecutive tra il 1994 e il 1997 (le prime due a Le Mans, le altre a Le Castellet).

Vincitore Sprint 2023.

MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Le Mans:

4 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2015, 2019}

2 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2020, 2021}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

LE MANS – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ELIAS Toni (ESP)

2011 – MARQUEZ Marc (ESP)

2012 – LÜTHI Thomas (SUI)

2013 – REDDING Scott (GBR)

2014 – KALLIO Mika (FIN)

2015 – LÜTHI Thomas (SUI)

2016 – RINS Alex (ESP)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2020 – LOWES Sam (GBR)

2021 – FERNANDEZ Raùl (ESP)

2022 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2023 – ARBOLINO Tony (ITA)

L’unico centauro capace di ripetersi nella classe cadetta è stato lo svizzero Thomas Lüthi, impostosi nel 2012 e nel 2015. Sono tre le affermazioni italiane (Morbidelli, Bagnaia, Arbolino), giunte tutte in tempi recenti. La Spagna domina comunque la scena, con sei successi complessivi.

LE MANS – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – ROSSI Louis (FRA)

2013 – VIÑALES Maverick (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – FENATI Romano (ITA)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – ARENAS Albert (ESP)

2019 – MCPHEE John (GBR)

2020 – VIETTI Celestino (ITA)

2021 – GARCIA Sergio (ESP)

2022 – MASIA’ Jaume (ESP)

2023 – HOLGADO Daniel (ESP)

Dodici gare, dodici vincitori diversi! Due le affermazioni italiane (Fenati, Vietti), mentre gli spagnoli stanno facendo man bassa di successi, soprattutto negli ultimi anni.