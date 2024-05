MotoGP, GP Catalogna 2024. Al Montmelò nuovo “ribaltone” dei rapporti di forza, oppure Martin imbastirà una vera fuga?

Il Motomondiale 2024 entra nel proprio secondo quarto. Sono andati in archivio cinque appuntamenti e, alla luce del rinvio che sa tanto di annullamento del GP del Kazakistan, ne restano quindici da disputare. Il sesto atto stagionale andrà in scena nell’imminente weekend al Montmelò, dove si disputerà il Gran Premio di Catalogna.

Siamo reduci da un palpitante GP di Francia, vinto da Jorge Martin davanti a Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Con questa affermazione, nella classifica iridata Martinator si è portato a +38 su Pecco e a +40 su El Trueno de Cervera. Quest’ultimo è per la verità appaiato a Enea Bastianini; inoltre Maverick Viñales è a soli 8 punti dal tandem al terzo posto.

Insomma, c’è un intero weekend di differenza tra il battistrada e un drappello di avversari racchiuso in 10 lunghezze. Martin ha dunque l’opportunità di intavolare una vera e propria fuga, lasciando il resto del mondo a lottare per la piazza d’onore. Riuscire nell’intento è però tutt’altro che facile, vuoi perché è ormai una rarità vedere lo stesso pilota vincere due GP di fila, vuoi perché Jorge non ha mai primeggiato in terra spagnola.

I ribaltoni, nella MotoGP contemporanea, sono peraltro all’ordine del giorno. La domenica di Jerez de la Frontera ha assunto contorni totalmente differenti a quelli del sabato. Similmente, l’esito del braccio di ferro tra chi comanda la graduatoria assoluta e chi porta il numero 1 sul cupolino è stato opposto tra il GP corso in Andalusia e quello disputatosi nella Loira.

Cosa accadrà in Catalogna? Martin punta a prendere il largo, ma la muta di inseguitori è agguerritissima. Occhio soprattutto a Marc Marquez, il quale ambisce a essere qualcosa di più del “terzo incomodo” nella rincorsa al titolo. Però guai a sottovalutare Francesco Bagnaia. Il Montmelò sarà la sua “Bestia Nera”, ma il Campione resta lui ed è ancora lunga la strada verso l’Iride, anche per l’ambizioso sfidante attualmente in testa al Mondiale.