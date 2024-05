MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho trovato la quadra a Jerez. Andremo con le soft”

Francesco Bagnaia si è distinto nelle prove del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Il fuoriclasse piemontese, reduce dal sigillo di Jerez, ha firmato il secondo tempo nelle pre-qualifiche, marcando da vicino lo spagnolo Jorge Martin e lanciando un chiaro segnale in vista del fine settimana. Il due volte Campione del Mondo sembra avere tutte le carte in regola per ambire a un risultato di rilievo in terra transalpina.

Francesco Bagnaia ha analizzato la propria prestazione del venerdì: “Sono due weekend che il venerdì partiamo bene, abbiamo trovato la quadra a Jerez. Stamattina mi sono trovato bene, nel pomeriggio abbiamo lavorato con cose piccole. Sono stato costante, ho fatto un piccolo errore ma va bene così. Sono contento, ci vuole partire bene“.

Il ribattezzato Pecco ha proseguito: “Abbiamo cambiato qualcosa a livello tecnico. Purtroppo in certe cose sono lento, nell’adattamento a certe situazioni, e avevo bisogno di una moto che restasse sempre simile. A Jerez ci sono riuscito, qui abbiamo confermato. Giro dopo giro sono stato più veloce, è bello perché riesci ad arrivare al limite. Sprint e GP? Secondo me andremo con la soft, ma la dinamica sarà la stessa: chi è esplosivo in Sprint lo sarà anche in gara. Il passo sarà simile e non si potrà esagerare più di tanto“.