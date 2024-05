MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho aspettato un’ora nel box per analizzare tutto. Abbiamo perso una grande occasione”

Prosegue la maledizione delle Sprint e di Montmelò per Francesco Bagnaia, che ha buttato via quest’oggi una vittoria ormai in tasca cadendo all’ultimo giro nella manche breve del Gran Premio di Catalogna 2024 mentre si trovava al comando con un buon margine di sicurezza sull’Aprilia di Aleix Espargarò (che ha poi trionfato). 12 punti persi dunque per Pecco, che sprofonda a -44 dal leader iridato Jorge Martin.

“Ho aspettato un’ora nel box per analizzare tutto. Quando non riesci a capire bene perché sei caduto è importante analizzare tutto. Sembra che un’entrata più lenta con la stessa frenata possa farti cadere. Normalmente, in condizioni normali, non può succedere, ma qui il livello di grip è un disastro quindi può capitare“, spiega il piemontese della Ducati Factory.

“Dobbiamo analizzare e capire per essere più attenti a questa situazione per domani. La gara è più lunga, più calda ed è importante arrivare al traguardo. Sono ormai tre gare di fila in cui siamo stati davvero forti per la gara sprint ma non abbiamo finito a causa di problemi o cadute. Oggi abbiamo perso un’altra grande occasione. Ero il più veloce, ero in testa, stavo girando bene e non è stato abbastanza“, prosegue Bagnaia.

“Dobbiamo prendere gli aspetti positivi di oggi, che sono tanti. Ma sarà importante arrivare in fondo. Sembra che io abbia problemi qui a finire le gare, ma sarà importante farlo. Ero concentrato al 100% e so come vincere. Era il mio tipo di vittoria perché avevo il controllo, con molto ritmo e stavo facendo tutto perfettamente“, conclude il campione del mondo in carica (fonte: Sport Mediaset).