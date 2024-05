MotoGP, Ducati sempre più tra Martin e Marquez per il 2025: “L’ufficialità non arriverà al Mugello”

Il Mondiale MotoGP 2024 sta vivendo su un intenso “triello” che vede protagonisti Jorge Martin, Francesco “Pecco” Bagnaia e Marc Marquez, mentre in quarta posizione, leggermente più staccato, troviamo Enea Bastianini. Quattro nomi. Quattro grandi piloti che, oltre a contendersi il titolo iridato, sono tutti coinvolti nel grande quesito a livello di mercato: “Chi sarà il compagno di Bagnaia nel team Ducati Factory nel 2025”?

La situazione appare quanto mai intricata. Al momento le chance che Enea Bastianini possa essere confermato nella squadra ufficiale sono ridotte al lumicino, con i due spagnoli che stanno facendo di tutto per convincere Claudio Domenicali, amministratore delegato del team di Borgo Panigale, e Luigi Dall’Igna, direttore tecnico della squadra bolognese.

Nelle scorse settimane voci interne alla Ducati avevano posto il mirino sul weekend del Mugello come possibile dead-line per la decisione. L’ufficialità del vicino di box di “Pecco” Bagnaia, secondo molti, sarebbe arrivata proprio in occasione del GP d’Italia. Ma, secondo quanto riportato da Motorsport.com, la Casa emiliana ha sentenziato che: “Non abbiamo mai detto che lo annunceremo al Mugello. Quello che abbiamo sempre detto è che, a partire dalla gara toscana, inizieremo a capire quale sarà la decisione”.

Ad ogni modo, inutile girarci attorno. La decisione finale sarà estremamente delicata. Sia per il nome che verrà scelto. Sia per l’eventuale appiedato, sia per il pilota che non sarà scelto. Uno sorriderà, due saranno decisamente con il morale sotto i tacchi. Ma, se da un lato Gigi Dall’Igna la mette sulla battuta, “In passato ho avuto mal di testa ben peggiori. È un problema, sì, ma tutto sommato è un bel problema”, Claudio Domenicali la vede molto più seriamente.

“Abbiamo avuto, e stiamo avendo molti pensieri. Non è una decisone semplice perchè i 3 candidati sono di alto livello e stanno performando al massimo. La scelta è complicata. Stiamo cercando di prendere in considerazione ogni minimo dettaglio. Una volta era dura trovare un pilota veloce che volesse correre per noi, ora invece dobbiamo fare una attenta selezione. Sono sicuro che troveremo il giusto equilibrio. Lo sport, però, a volte crea divisioni. Alcuni tifosi puntano da una parte, altri da un’altra. Ho ricevuto personalmente messaggi di persone che mi dicevano quale fosse, per loro, la direzione da prendere. Cercheremo di fare una scelta ponderata, considerando tutto ciò che deve essere considerato”.

La Ducati sfoglia la proverbiale margherita. Non siamo al “M’ama o non m’ama”, bensì deve essere ufficializzato il pilota che correrà al fianco di “Pecco” Bagnaia nel 2025. Una scelta che lascerà strascichi. Ad ogni livello. Non saranno ore facili per Gigi Dall’Igna e company. L’unica certezza che abbiamo, per ora, è che il nome non sarà rivelato nel corso del weekend del Mugello. Tutto il resto è ancora in bilico.