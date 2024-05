MotoGP, Ducati detronizzata a Barcellona? KTM e Aprilia pronte a inserirsi

Siamo arrivati al sesto weekend del Motomondiale 2024: va in scena un grande classico come il GP della Catalogna al Montmelò e le solite gerarchie sembrano essere ribaltate, con alcune moto che stanno acquisendo competitività e possono avere grandi ambizioni in questo fine settimana.

L’Aprilia è stata la moto dominatrice in questo contesto nel settembre dello scorso anno, con la doppia vittoria di Aleix Espargarò e un brillantissimo Maverick Vinales. Proprio Espargarò è stato estremamente brillante nelle pre-qualifiche di ieri, strappando il miglior tempo e gridando di avere intenzioni serie per questo fine settimana catalano.

Insieme ad Aleix Espargarò sono spiccate anche le tre KTM in top 5 tra Jack Miller, Brad Binder e Pedro Acosta. C’è grande curiosità nel vedere come si comporteranno all’opera quando la posta in palio sarà più elevata. Interessante sarà vedere il rendimento di Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che ieri non sono stati dominanti a differenza di ciò che si poteva pensare.

Il Montmelò è stato anche il teatro di quell’incidente terribile per Bagnaia l’anno scorso, che rischiava di compromettergli seriamente la carriera e la salute. Una pista che ha visto Pecco conquistare una pole position, ma mai vincere una gara: una sorta di tabù da sfatare per il due volte campione del mondo. Può ritrovare grandi sensazioni Marc Marquez, che ha vinto due volte su questa pista sulla quale ha fatto la storia Valentino Rossi, trionfando sette volte. Un fine settimana che si preannuncia molto aperto e incerto, non chiuso a nessuno scenario.