MotoGP, Davide Tardozzi estasiato: “Stiamo vivendo delle gare incredibili”

Non può che essere soddisfatto Davide Tardozzi al termine del GP della Catalogna, sesta tappa del Motomondiale 2024 andata in scena sul tracciato del Montmelò. Dopo una gara a dir poco roboante Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato il primo posto, precedendo la Pramac di Jorge Martin e la Gresini di Marc Marquez, due piloti che si sono resi artefici di due straordinarie rimonte, rispettivamente dalla settima e dalla quattordicesima casella.

Il Team Manager della Ducati, intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia, ha analizzato a caldo quanto visto in pista, commentando anche il super sorpasso di Pecco su Martin in curva 5: “Pecco? Per fortuna è un bel pazzo. Meglio così – ha detto Tardozzi – La gara è stata tirata. Stiamo vivendo delle gare incredibili. Io penso che i tifosi si stiano divertendo tanto, io un po’ meno perché sono stremato. Ma è bellissimo vedere dei Campioni he lottano così“.

Il manager ha poi spiegato i motivi dei miglioramenti visti sulla pista catalana: “Da quest’anno, proprio perché l’anno scorso qui non siamo andati bene, abbiamo scelto il Montmelò come pista test e abbiamo fatto i collaudi: grazie a questi abbiamo migliorato l’assetto della moto. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro per prepararre la gara e per aver dato ai piloti la possibilità di giocarsela“.

Come sappiamo, la Ducati dovrà scegliere nei prossimi giorni il centauro che andrà a sostituire Enea Bastianini a partire dal prossimo anno in una lotta che coinvolge anche Martin e Marquez, quest’ultimo ancora una volta autore di una remuntada da capogiro: “Bello vedere Marc così. La scelta non sarà facile ma andrà fatta. Ad ogni modo è un onore scegliere tra piloti così bravi”, ha detto glissando Tardozzi.