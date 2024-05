MotoGP, Bagnaia ha accumulato tutto il distacco da Martin nelle gare Sprint

Francesco Bagnaia ha vinto 3 dei 6 Gran Premi andati in scena sin qui nel Mondiale MotoGP 2024. Un ruolino di marcia notevole completato da un terzo, un quinto posto ed un ritiro (l’incidente con Marc Marquez a Portimao) nelle gare lunghe della domenica. Come si spiegano allora i 39 punti di distacco dal leader della generale Jorge Martin?

Molto semplice, Martinator ha collezionato la bellezza di 42 punti in più di Pecco nelle Sprint. Un dato spaventoso, se si pensa che nelle manche del sabato viene assegnato poco meno di metà punteggio rispetto alle gare standard. Il piemontese della Ducati Factory non riesce proprio a digerire le Sprint Race, avendo sempre mancato l’appuntamento con la top3.

Dopo aver chiuso quarto a Lusail e Portimao, nelle quattro gare brevi successive Bagnaia ha totalizzato appena 2 punti grazie all’ottava posizione di Austin per poi inanellare tre “zeri” consecutivi. Discorso diametralmente opposto per lo spagnolo della Ducati Pramac, che sta raccogliendo tanti punti al sabato avendo ottenuto tre primi, due terzi ed un quarto posto.

Numeri alla mano il confronto diretto tra l’azzurro e l’iberico è invece estremamente equilibrato nei Gran Premi, con un lieve vantaggio provvisorio (+3) per il campione iridato in carica dopo il successo di ieri al Montmelò. La chiave per colmare il divario e giocarsi fino in fondo il terzo titolo mondiale di fila sarà quindi quella di invertire il trend negativo nelle Sprint Race, cercando di pareggiare il rendimento di Martin o perlomeno limitare i danni lasciando sul piatto pochi punti.