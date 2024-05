MotoGP, Bagnaia e Martin cadono nello stesso giro nelle qualifiche di Le Mans! – VIDEO

Francesco Bagnaia e Jorge Martin sono caduti nel corso delle qualifiche del GP di Francia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. Entrambi i centauri sono scivolati nello stesso giro, finendo a terra mentre stavano spingendo al massimo per firmare il miglior tempo possibile. Lo spagnolo scatterà dalla pole position davanti al piemontese: appuntamento alle ore 15.00 per la Sprint Race, mentre domani si disputerà la gara su distanza canonica.

Jorge Martin è caduto per primo, finendo malamente nella ghiaia nel corso del settore iniziale, mentre stava affrontando una chicane (curva 4). Francesco Bagnaia era appena passato da quel tratto e a metà tornata aveva fatto segnare il miglior tempo ma poco dopo, in percorrenza di curva 9, gli si è chiuso troppo l’anteriore e ha dovuto dire addio alla speranze di sopravanzare il suo avversario, scattandogli davanti sulla griglia di partenza.

Ricordiamo che Jorge Martin è al comando della classifica generale con 92 punti, Francesco Bagnaia lo insegue a 17 lunghezze di ritardo. Il confronto proseguirà in terra transalpina, nel recente GP di Spagna il piemontese si era imposto nella gara lunga mentre l’iberico aveva dettato legge nella prova veloce. Di seguito i VIDEO delle cadute di Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

VIDEO CADUTA FRANCESCO BAGNAIA

@PeccoBagnaia has also crashed out! The reigning World Champion was improving on this flyer #FrenchGP pic.twitter.com/L1NCkFVbcC — MotoGP™ (@MotoGP) May 11, 2024