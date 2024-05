Moto3, sarà ancora Alonso vs Holgado al Mugello? Gli italiani provano a sorprendere

Ci avviciniamo a una delle tappe più importanti del Motomondiale per gli appassionati italiani: si va a Scarperia, per il Gran Premio d’Italia al Mugello, il settimo appuntamento di questa stagione.

Potrebbe andare in scena un altro duello tra David Alonso e Daniel Holgado. Il colombiano della Aspar ha vinto quattro gare delle sei disputate e viene da due successi consecutivi a Le Mans e a Barcellona. Holgado che è stato decisamente costante a inizio 2024: non ha mai fatto peggio della settima posizione, ha vinto in Portogallo ed è salito altre tre volte sul podio. Al Mugello Holgado potrebbe ritrovare le giuste sensazioni, avendo vinto lo scorso anno.

Si possono inserire da dietro anche altri piloti, su tutti Colin Veijer, Ivan Ortolà e José Antonio Rueda. Veijer è stato l’unico diverso da Alonso e Holgado ad aver vinto una gara, riuscendo a sorpresa a imporsi a Jerez. In grande crescita Ortolà, arrivato secondo in Catalogna, mentre Rueda, dopo un intervento di appendicite, è tornato salendo sul podio al Montmelò e può ulteriormente salire di colpi.

Italiani che finora sono piuttosto attardati, con Stefano Nepa che è 14esimo in classifica e Luca Lunetta, sedicesimo davanti a Nicola Carraro e Riccardo Rossi. Proprio Rossi si può candidare ad essere l’italiano migliore: prima della caduta a Barcellona era in lotta per un posto sul podio.