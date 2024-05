Moto3, David Alonso svetta nella P1 del GP di Catalogna, quattro italiani nella top14

David Alonso non si ferma più. Il colombiano ha chiuso al comando anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2024, centrando il 16° miglior tempo negli ultimi 17 turni. Un dato che ha del clamoroso e che conferma il suo “magic moment”.

Sul tracciato del Montmelò, che presentava ancora cielo coperto e temperatura di 20° per quanto riguarda l’atmosfera e 37° sull’asfalto, David Alonso (CF Moto Aspar) ha messo a segno il tempo di 1:46.897 che ha solamente sfiorato il record della pista messo a segno questa mattina. Seconda posizione per lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 158 millesimi di distacco, mentre è terzo il suo connazionale Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 239.

Quarta posizione per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 255 millesimi dalla vetta, quinta per lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) a 341, mentre è sesto il primo degli italiani, Filippo Farioli (Honda SIC58), a 570. Settimo Luca Lunetta (Honda SIC58) a 575 millesimi, ottavo l’australiano Jacob Roulstone (Gas Gas) a 639, nono Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 738 davanti a Nicola Carraro (KTM LevelUp) che, nonostante una caduta in curva 5 nel finale, si ferma in decima posizione a 778 millesimi.

Chiude 11° il giapponese Talyo Furusato (Kalex Asia) a 821, 12° lo spagnolo Joel Esteban (CF Moto Aspar) a 891, quindi 13° lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 920, mentre completa la top14 l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 1.021. Beffato per un solo millesimo Riccardo Rossi (KTM CIP) che chiude 15° a 1.022, mentre è 20° Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 1.520.

A questo punto la classe più leggera si prepara per la giornata di domani che prenderà il via alle ore 08.40 con la seconda sessione di pre-qualifiche, quindi alle ore 12.50 si passerà alla caccia alla pole position con la Q1 fissata per le ore 12.50.