Moto3, Alonso supera Holgado all’ultimo giro e vince il GP di Francia. Duello ravvicinato per il Mondiale

David Alonso rialza la testa dopo la caduta di Jerez e completa un weekend strepitoso al circuito Bugatti di Le Mans vincendo dalla pole position il Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale Moto3. Si tratta del settimo successo in carriera (il terzo dell’anno) per il colombiano del Team Aspar, che si conferma il grande favorito per il titolo iridato facendo ancora una volta la differenza negli ultimi giri di gara.

Alonso ha effettuato il sorpasso decisivo per la vittoria all’inizio dell’ultima tornata sullo spagnolo Daniel Holgado, che ha poi provato in tutti i modi il contrattacco senza però riuscire ad affondare la staccata sul 18enne sudamericano. L’iberico del team Red Bull GasGas Tech3 può comunque ritenersi abbastanza soddisfatto per il secondo posto odierno, che lo mantiene in testa al Mondiale per una sola lunghezza sul vincitore di Le Mans.

Podio completato in terza posizione dall’olandese Collin Veijer, che ha preceduto gli spagnoli Joel Esteban e Ivan Ortolà. Gara caratterizzata da un gruppone di testa molto folto, in cui nessuno è riuscito a scappare via anche a causa delle scie. Migliore degli italiani il rookie Luca Lunetta 11°, mentre c’è grande rammarico per Riccardo Rossi, caduto dopo un contatto con David Muñoz (poi penalizzato con un doppio long lap) mentre si stava giocando le primissime posizioni.

Con questo risultato, Holgado resta leader del campionato con un vantaggio di 1 punto su Alonso, 32 su Veijer, 44 su Ortolà, 52 su Kelso, 56 su Muñoz, 59 su Yamanaka, 61 su Esteban, 62 su Piqueras, 63 su Fernandez, 64 su Suzuki e 66 su Rueda.

CLASSIFICA GP FRANCIA MOTO3 2024

1 25 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 34’00.058 147.7

2 20 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 34’00.163 147.6 0.105

3 16 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34’00.300 147.6 0.242

4 13 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 34’00.534 147.6 0.476

5 11 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 34’00.670 147.6 0.612

6 10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 34’00.855 147.6 0.797

7 9 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 34’01.016 147.6 0.958

8 8 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 34’01.093 147.6 1.035

9 7 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34’01.159 147.6 1.101

10 6 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 34’02.221 147.5 2.163

11 5 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 34’06.773 147.2 6.715

12 4 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 34’06.961 147.2 6.903

13 3 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 34’07.275 147.1 7.217

14 2 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 34’10.834 146.9 10.776

15 1 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 34’11.408 146.8 11.350

16 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 34’13.333 146.7 13.275

17 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 34’16.258 146.5 16.200

18 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 34’27.999 145.7 27.941

19 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 34’28.857 145.6 28.799

20 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 34’34.226 145.2 34.168

21 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 34’47.845 144.3 47.787

Non classificati

64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 28’10.638 142.5 4 laps

18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 25’34.661 147.2 5 laps

19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 17’05.281 146.9 10 laps

54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 11’56.993 147.0 13 laps

7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.417 128.3 19 laps