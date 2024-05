Moto2, Somkiat Chantra svetta nelle pre-qualifiche 1 del Mugello, 9° Arbolino, 11° Vietti

Somkiat Chantra ha chiuso al comando le pre-qualifiche 1 del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello abbiamo assistito ad un turno che non ha tolto i dubbi sui valori in pista, dato che i primi 4 classificati sono racchiusi in appena 87 millesimi, ed i primi 8 in appena 278.

In questo scenario il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) ha realizzato il miglior tempo in 1:50.841 con 11 millesimi di margine sullo statunitense Joe Roberts (Kalex American) mentre chiude al terzo posto lo spagnolo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) a 75.

Quarta posizione per il suo connazionale Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 87 millesimi, quinta per l’ennesimo spagnolo, Aron Canet (Kalex Fantic), a 136, mentre è sesto il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 215. Settimo il ceco Filip Salac (Kalex Elf Marc VDS) a 223 millesimi, ottavo lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 278, mentre è nono il primo degli italiani, Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS), a 407.

Decima posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 534 millesimi, undicesima per Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 585, quindi 12° il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 599, quindi 13° lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 617, mentre è 14° il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo) a 674. Chiude in 19a posizione Mattia Pasini (Boscoscuro) a 998 millesimi, davanti a Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 1.005.

A questo punto la classe mediana chiude armi e bagagli e si concentra in vista della giornata di domani. Alle ore 09.25 si tornerà in azione con la seconda sessione di pre-qualifiche che andranno a comporre la top14 che eviterà la Q1 al momento delle qualifiche, che prenderanno il via alle ore 13.45.