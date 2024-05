Moto2, la tappa di Le Mans snodo della stagione. Gli italiani cercano la riscossa

Dopo una settimana di riposo siamo pronti per riabbracciare il Motomondiale 2024. Nel corso del prossimo fine settimana vivremo l’attesissimo weekend del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della stagione, con il tracciato di Le Mans che farà da scenario ideale per una nuova accesissima gara della Moto2.

La classifica generale della classe mediana, dopo le prime quattro tappe, vede tanto equilibrio nelle prime posizioni. In vetta (grazie a tre secondi posti consecutivi) troviamo Joe Roberts con 69 punti, con 5 lunghezze di vantaggio su Sergio Garcia, quindi terzo Fermin Aldeguer con 54 punti, mentre è quarto Manuel Gonzalez con 46, quinto Ai Ogura con 43, mentre a quota 38 a braccetto troviamo Alonso Lopez e Aron Canet.

Cosa dovremo attenderci dalla tappa sul tracciato della Sarthe? In primo luogo, come sempre, dovremo fare attenzione al meteo. Per una volta sembra che le previsioni parlino di un weekend tranquillo. Venerdì e sabato, infatti, dovrebbero dominare la scena sole e temperature elevate, mentre per quel che riguarda la domenica tutto potrebbe cambiare. La pioggia potrebbe fare la sua comparsa, proprio in concomitanza con la gara della Moto2.

Al netto di tutto questo ci attende un’altra gara del tutto imprevedibile. Per il momento nelle prime 4 uscite abbiamo visto 4 vincitori differenti con la continuità di Joe Roberts che per ora sta facendo la differenza. Alle spalle dello statunitense si staglia la pattuglia spagnola pronta a dominare la scena. E gli italiani…? Per il momento la stagione appare decisamente deludente. Celestino Vietti, Tony Arbolino e Dennis Foggia devono dare una svolta alla propria annata. Le Mans potrebbe essere l’occasione giusta?