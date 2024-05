Moto2, Garcia domina a Le Mans e torna leader del Mondiale. Storica tripletta Boscoscuro

Sergio Garcia si inventa una prestazione magistrale al circuito Bugatti di Le Mans e domina dal primo all’ultimo giro il Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Seconda vittoria nella categoria dopo Austin (la nona complessiva nel Motomondiale, con le 7 affermazioni ottenute in Moto3) per lo spagnolo del team MT Helmets – MSI, che consolida la sua candidatura per il titolo iridato.

Garcia si è ripreso infatti la leadership del campionato a discapito dell’americano Joe Roberts, oggi 4° alle spalle di una storica tripletta Boscoscuro (Kalex giù dal podio dopo 186 GP consecutivi nella classe intermedia) completata dal giapponese Ai Ogura, autore di una strepitosa rimonta dal 17° posto in griglia fino alla piazza d’onore, e dall’iberico Alonso Lopez, terzo battendo in volata Roberts.

Quinta posizione per il thailandese Somkiat Chantra subito davanti al pole-man spagnolo Aron Canet, protagonista di una pessima partenza e di un crollo verticale nel finale dopo una bella progressione, mentre il futuro pilota Ducati in MotoGP Fermin Aldeguer non è andato oltre un deludente settimo posto. Ottavo il migliore degli italiani Tony Arbolino, fuori dalla zona punti Dennis Foggia.

Grazie alla vittoria odierna in Francia, Garcia torna leader della generale con un margine di 7 punti su Roberts, 26 su Aldeguer e Ogura, 35 su Lopez, 41 su Canet, 43 su Gonzalez e 51 su Arenas.

CLASSIFICA GP FRANCIA MOTO2 2024

1 25 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’20.709 156.2

2 20 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO 35’23.883 156.0 3.174

3 16 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 35’24.413 156.0 3.704

4 13 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 35’24.473 156.0 3.764

5 11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35’24.644 156.0 3.935

6 10 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 35’25.220 155.9 4.511

7 9 54 Fermin ALDEGUER SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 35’25.520 155.9 4.811

8 8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35’27.520 155.7 6.811

9 7 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35’29.540 155.6 8.831

10 6 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 35’34.924 155.2 14.215

11 5 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 35’38.504 154.9 17.795

12 4 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35’38.753 154.9 18.044

13 3 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35’38.900 154.9 18.191

14 2 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35’39.058 154.9 18.349

15 1 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 35’40.395 154.8 19.686

16 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 35’42.169 154.7 21.460

17 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 35’47.648 154.3 26.939

18 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 35’51.342 154.0 30.633

19 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 35’51.513 154.0 30.804

20 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 35’58.450 153.5 37.741

21 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 35’58.703 153.5 37.994

22 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 35’59.677 153.4 38.968

23 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 36’10.351 145.7 1 lap

24 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36’09.258 138.9 2 laps

25 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36’13.568 138.6 2 laps

26 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 36’24.486 131.0 3 laps

Non classificati

43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 24’59.540 150.7 7 laps

7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 3’19.744 150.8 20 laps