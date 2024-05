Moto2, Ai Ogura vince una gara a eliminazione al Montmeló. Arbolino decimo e Vietti cade

Una gara a eliminazione e la vittoria è andata al giapponese Ai Ogura. Dopo un 2023 tribolato per un infortunio al polso, il giapponese è tornato ad assaporare il gusto del successo nel sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Moto2.

Sul circuito del Montmeló (Spagna), il nipponico è stato protagonista di una prestazione di grande consistenza, in sella alla Kalex MT Helmets – MSI, precedendo il compagno di squadra Sergio Garcia (+3.816) e il britannico Jake Dixon (CFMOTO Inde Aspar Team) di 5.370. Con questo risultato, il giapponese sale in terza posizione nel campionato (88 punti), distante 21 lunghezze da Garcia.

Un GP in cui tantissime cadute e penalità hanno condizionato l’evoluzione. A non terminare sono stati il nostro Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), in lizza per il podio, ma autore di un brutto errore. Lo stesso destino degli spagnoli Fermin Aldeguer (Speed Up) e Aron Canet (Fantic Racing), nonché di Dennis Foggia (Italtrans Racing).

A rimediare un long lap penalty per essere andato oltre i limiti della pista è stato lo statunitense Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). Il drop della gomma è stato importante e queste sanzioni hanno riguardato anche altri piloti. Nel caso del secondo della classifica mondiale è arrivato un nono posto, a precedere Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) decimo, penalizzato per aver completato un sorpasso in regime di bandiere gialle. Da segnalare, in chiusura, il 18° posto di Mattia Pasini, presente con il Team Ciatti Boscoscuro con una wild card.