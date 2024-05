Montenegro-Italia pallamano oggi in tv: orario playoff Mondiali 2025, dove vederla, streaming

Montenegro-Italia: dopo la gara di Conversano di tre giorni fa, che ha visto gli azzurri imporsi con lo score di 32-26, nell’andata del terzo e ultimo turno delle Qualificazioni ai Mondiali maschili 2025 di pallamano, è tempo di tornare in campo per il match di ritorno.

La sfida si sposta allo Sportski centar Morača di Podgorica, dove gli uomini del dt Riccardo Trillini saranno attesi da una vera e propria bolgia. Andrea Parisini e compagni dovranno mostrare quindi voglia di difendere il vantaggio acquisito nel duello giocato in Puglia, ma non solo: serviranno volontà di reggere dal punto di vista fisico e capacità di non rinunciare ad attaccare per cercare di “bagnare le polveri” a una squadra che vorrà in tutti i modi provare a ribaltare la situazione.

“Ho grande fiducia nel carattere dei ragazzi”, ha detto proprio Riccardo Trillini al sito ufficiale della federazione pallamano (FIGH). “È normale che incasseremo dei break, ma so che non rivivremo una situazione come quella vista a novembre in Turchia, dove il contesto ci aveva portati a sbandare. Ho grande fiducia nella squadra e so che questo non accadrà. Dovremo essere bravi ad arrivare lucidi e in partita fino ai minuti finali. Prepareremo la partita, cercando di individuare le soluzioni che potranno esserci utili”.

Lo scontro tra Montenegro e Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e, in streaming, su e in streaming su Sky Go, NOW, Pallamano TV e e sulla pagina Facebook della FIGH. OA Sport vi offrirà, inoltre, la Diretta LIVE testuale del match per non perdersi neanche un’emozione della gara. Di seguito il programma completo.

MONTENEGRO-ITALIA PALLAMANO OGGI IN TV

Domenica 12 maggio

Ore 17:30 Montenegro-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW, Pallamano TV e e sulla pagina Facebook della FIGH

COME SEGUIRE MONTENEGRO-ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: diretta su Sky Sport Arena

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Pallamano TV e e sulla pagina Facebook della FIGH

Diretta testuale: OA Sport