Marcell Jacobs e Chituru Ali si sfidano al Roma Sprint Festival. Tortu debutta sui 200

Marcell Jacobs e Chituru Ali si sfideranno sui 100 metri al Roma Sprint Festival, che andrà in scena sabato 18 maggio allo Stadio dei Marmi di Roma. Il Campione Olimpico ha esordito a livello individuale un paio di settimane fa con il 10.11 di Jacksonville (partenza da rivedere, poi ottimo lanciato) e poi si è ben espresso con la 4×100 durante le World Relays, contribuendo alla qualificazione dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’azzurro cercherà di abbassare il proprio stagionale e punterà a dare una segnale confortante nella Capitale. Il velocista comasco, invece, ha corso un eccellente 10.06 sette giorni fa a Dubai e proverà a migliorarsi ulteriormente. Si spera di vedere un 10” netto, che varrebbe anche il pass per i Giochi.

A Roma vedremo all’opera anche altre due stelle del panorama tricolore, pronte a scalare i motori in vista degli Europei che si disputeranno nella Città Eterna dal 7 al 12 giugno. Filippo Tortu farà il proprio debutto stagionale sui 200 metri, distanza in cui ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e in cui concorrerà nella prossima rassegna continentale.

Lo sprinter brianzolo aveva aperto l’anno con un paio di uscite sui 100 metri (10.15 a Gainesville, 10.11 ventoso/10.20 regolare a Clermont) e poi si era distinto alle World Relays. L’azzurro è già in possesso del minimo per Parigi in questa specialità (20.14 siglato lo scorso anno a Molfetta). Al via ci sarà anche Zaynab Dosso: la primatista italiana dei 100 metri, reduce dal bronzo iridato sui 60 metri indoor, si cimenterà sul mezzo gira di pista.