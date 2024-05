Luciano Spalletti pronto alla sfida degli Europei 2024: “Essere campioni in carica è uno stimolo in più”

Ha avuto quest’oggi, nello splendido scenario della Lanterna di Fuksas a Roma, la presentazione della nuova casa digitale del calcio italiano, ‘Vivo Azzurro TV’. Parliamo dell’innovativa piattaforma OTT della FIGC, che proporrà gratuitamente contenuti originali, inediti e in esclusiva delle Nazionali italiane di calcio. Lo farà assieme a un’ampia serie di approfondimenti dedicati al mondo giovanile, ai progetti sociali, all’attività paralimpica, alle iniziative istituzionali, al ruolo degli arbitri alla formazione tecnica e all’educazione sportiva.

Una cerimonia a cui ha preso parte ovviamente il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, nonché il CT della Nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti. Un’annata particolare per la selezione del Bel Paese, ricordando l’impegno di quest’estate degli Europei in Germania.

Gli azzurri si presentano da campioni in carica, avendo vinto la rassegna continentale posticipata nel 2021 per la pandemia Covid-19 e con un format itinerante. “Siamo responsabili della felicità della gente. Se mi chiedessero come è fatta la coppa dello Scudetto vinto col Napoli non saprei descriverla, ma potrei dipingere i volti di tutti i tifosi napoletani incontrati quel giorno“, ha detto Spalletti.

“Vogliamo trasmettere senso di appartenenza alla maglia azzurra e italianità, dobbiamo far vedere a chi farà il tifo da casa che vogliamo essere all’altezza della situazione. Lo faremo provando a mantenere un piede nel passato, ma mettendoci qualcosa in più. Essere campioni in carica è uno stimolo in più“, ha concluso il tecnico della Nazionale.