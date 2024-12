Sorteggio gironi qualificazioni Mondiali calcio 2026: tutte le fasce, dove vederlo in tv e streaming

Domani comincerà ufficialmente il viaggio verso i Mondiali di calcio del 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. La prima competizione iridata a 48 squadre, dopo sette edizioni a trentadue squadre, portando così i posti dedicati alle squadre europee a sedici, rispetto ai tredici che c’erano fino all’edizione del 2022.

L’Italia è inserita nella prima fascia grazie alla qualificazione ai quarti di finale della Nations League: si eviteranno così scontri con altre Nazionali di rango come Spagna, Francia, Germania, Olanda ed Inghilterra. Ma nella seconda urna esistono comunque delle possibili insidie come Ucraina, Turchia e Polonia.

Gli azzurri di Luciano Spalletti non sapranno però il girone preciso in cui verranno collocati. Il tutto dipenderà dalla sfida di Nations League contro la Germania, poiché i turni di qualificazione inizieranno proprio in quella settimana; chi accederà alla Final Four avrà la certezza di finire in un girone a quattro squadre, mentre per le altre ci sarà la concreta possibilità di finire in un raggruppamento in cui ci sarà anche una rappresentante della quinta fascia.

A passare direttamente ai Mondiali saranno le prime di ogni girone, oltre a quattro squadre che usciranno dagli spareggi, in cui saranno comprese le migliori seconde e le quattro migliori vincenti dei gruppi di Nations League che non hanno chiuso questa fase né al primo né al secondo posto.

La diretta del sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada inizierà alle ore 12.00 da Zurigo. A proporre l’evento in tv sarà Rai Due, mentre sarà possibile vederlo in streaming anche su RaiPlay.

SORTEGGIO GIRONI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026, IL PROGRAMMA

13 dicembre

12.00 Sorteggio gironi di qualificazioni Mondiali 2026 – Zurigo

SORTEGGIO GIRONI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026, LE FASCE

Prima fascia: Spagna, Olanda, Francia, Croazia, Portogallo, Danimarca, Italia , Germania, Inghilterra, Belgio, Svizzera, Austria;

Seconda fascia: Ucraina, Svezia, Turchia, Galles, Ungheria, Serbia, Polonia, Romania, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Norvegia;

Terza fascia: Scozia, Slovenia, Irlanda, Albania, Macedonia, Georgia, Finlandia, Islanda, Irlanda del Nord, Montenegro, Bosnia, Israele;

Quarta fascia: Bulgaria, Lussemburgo, Bielorussia, Kosovo, Armenia, Kazakistan, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania;

Quinta fascia: Moldavia, Malta, Andorra, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino.

SORTEGGIO GIRONI QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026, DOVE VEDERLO IN TV O IN STREAMING

Diretta tv: Rai Due dalle 12.00

Diretta streaming: Raiplay, Uefa.com, Fifa.com