Lotta, il tabellone di Frank Chamizo al Preolimpico Mondiale: evitati i due rivali più temibili

Sabato 11 maggio il lottatore Frank Chamizo si presenterà sulle materassine di Istanbul per andare a caccia della qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Dopo i fatti di Baku l’azzurro ha delle motivazioni supplementari e mette nel mirino la sua terza partecipazione della carriera alle Olimpiadi, ma per riuscirci dovrà chiudere tra le prime tre posizioni nei 74 kg stile libero al Preolimpico Mondiale.

Un’impresa sicuramente non semplice, ma tutt’altro che impossibile considerando il potenziale dell’italo-cubano rispetto al resto della concorrenza presente nella capitale turca. Il bronzo olimpico di Rio 2016 (nei -65 kg) non è stato particolarmente fortunato nel sorteggio, dovendo affrontare subito al primo turno l’insidioso cinese Feng Lu (n.1 del seeding, in base al contorto meccanismo del ranking UWW). In prospettiva però poteva andare anche peggio, visto che i due rivali probabilmente più quotati sulla carta (lo slovacco Salkazanov ed il padrone di casa turco Demirtas) sono stati inseriti nella parte opposta del tabellone.

Chamizo, in caso di vittoria al debutto, se la vedrà agli ottavi con il vincente del match tra il bulgaro Ramazanov ed il kirghiso Toktomambetov per poi incrociare potenzialmente ai quarti uno tra l’armeno Alikhanyan ed il forte georgiano Kentchadze. L’eventuale avversario in semifinale (con in palio il pass a cinque cerchi) potrebbe essere infine il francese Khadjiev, il magiaro Kuramagomedov, il moldavo Shapiev, il kazako Kaipanov o il tagico Rassadin.