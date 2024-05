Lorenzo Musetti chiarisce sul suo stato di salute. E in vista del Roland Garros…

Non è andata come avrebbe voluto Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino si è ritirato nel match di secondo turno degli Internazionali d’Italia a Roma contro il francese Terence Atmane. Il toscano, infatti, è sceso in campo non al meglio della condizione per via di un virus che l’ha fortemente debilitato. Perso il primo set 7-5 e sott0 0-1 nel secondo, ha deciso di stringere la mano al suo avversario prima del tempo.

Ne ha parlato nella sala stampa del Foro Italico: “Ieri in camera ero con febbre e un virus che non mi ha permesso di arrivare bene al match. Stamattina mi sono alzato con fatica. Il caldo e queste condizioni non mi hanno aiutato. Non avevo energie, cercavo di accorciare i punti. Ritirarsi fa male perché il torneo per me vale tanto, mi sentivo molto bene in allenamento e venivo da una buona settimana in Sardegna. C’è molto rammarico per questo ritiro“, l’amarezza di Lorenzo.

E in vista del suo avvicinamento a Parigi, il programma prevede: “Cercherò di prendere tutto il tempo per recuperare. Ora dovrei andare a Torino sperando di recuperare in tempo e poi direttamente a Parigi, dove arriverò un po’ prima. Non giocherò a Ginevra o Lione“. Uno stato di salute talmente imperfetto che: “Sarebbe stato difficile proseguire in ogni caso“.

Di sicuro non una stagione sulla terra rossa da incorniciare per Lorenzo, che avrebbe sicuramente preferito arrivare con ben altro stato d’animo al Major francese.