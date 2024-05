WTA Roma 2024: Iga Swiatek ancora in finale, battuta Coco Gauff nel pomeriggio degli Internazionali d’Italia

Iga Swiatek vola per la terza volta in quattro anni in finale agli Internazionali d’Italia di Roma. La leader del ranking WTA non fa sconti neanche a Coco Gauff, battendo l’americana per 6-4 6-3 e per la decima volta in undici confronti diretti. Per lei ora una tra l’altra USA Danielle Collins, 19 vittorie negli ultimi 20 incontri disputati, e la bielorussa Aryna Sabalenka.

Il primo set inizia subito nel segno della lotta, con Swiatek che si vede annullare un paio di palle break. Subito dopo è Gauff a prendersi il vantaggio, in virtù di una discesa a rete non perfetta da parte della polacca. La qualità rimane alta, ma è la numero 1 del mondo che riesce a non avere la minima preoccupazione dal momento che il maltolto se lo riprende. Sono tanti i game lottati, come pure sono molte le variazioni tattiche che le due riescono a mettere insieme. Lentamente, ma inesorabilmente, Swiatek inizia a far girare il match dalla sua parte: break nel nono game e mantenimento della situazione con conquista del set nel giro di pochi minuti.

Alla ripartenza c’è una specie di calma piatta un po’ più andante, perché le due tengono abbastanza facilmente i loro turni di battuta. Improvvisamente, ma neanche troppo, Swiatek va a prendersi il break di vantaggio sul 3-2, senza più mollarlo. Anzi, rischia di allungare ulteriormente in un gioco, il settimo, che strappa ripetutamente gli applausi dell’ampio pubblico presente al Foro Italico. Dopo parecchie complicazioni, Gauff riesce a tenere, ma le tante variazioni di Swiatek non le consentono di fare molto di più: arriva il 6-4 6-3 e con esso la terza finale a Roma della numero 1 WTA.

26 vincenti e 15 errori gratuiti per Swiatek, 18 e 21 per Gauff. Più che delle statistiche del match, c’è da tener d’occhio la serie di record che continua a macinare la polacca: maggior percentuale di finali 1000 raggiunte dal 2009 (12/30, 40%), terza giocatrice a raggiungere due finali al Foro Italico da numero 1 (l’altra è Serena Williams), una delle sole quattro giocatrici ngli ultimi 40 anni ad avere un tasso di vittorie contro top ten, sul rosso, superiore al 70% (70,6% per l’esattezza). Compagnia: Evert, Graf, Henin.