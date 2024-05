WTA Roma, Aryna Sabalenka raggiunge Iga Swiatek in Finale: sconfitta in due set Danielle Collins

Come da pronostico. Sarà la n.2 del mondo, Aryna Sabalenka, ad affrontare nella Finale di sabato 18 maggio a Roma la n.1 del ranking, Iga Swiatek, negli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la nativa di Minsk si è imposta con il punteggio di 7-5 6-2 contro l’americana Danielle Collins (n.15 del mondo). Dopo un primo parziale assai lottato, Sabalenka è venuta fuori e nella seconda frazione ha dilagato, approdando per la prima volta in carriera all’atto conclusivo nel torneo capitolino.

Nel primo set partenza lanciata di Sabalenka. La bielorussa è molto aggressiva in risposta, mettendo in grande difficoltà la statunitense quando si trova a giocare la seconda di servizio: 4-1 e break per la n.2 WTA. Brava, però, Collins a ritrovare la strada con ottimi vincenti dal lato del dritto. Aumentano gli errori di Sabalenka e il 4-4 si tramuta in realtà. Si va in lotta e, alla fine della fiera, la vincitrice degli Australian Open 2024 la spunta, sfruttando sempre la propria incisività in risposta (7-5).

Nel secondo set il rendimento alla battuta di Collins non è perfetto e Sabalenka ne sa approfittare in maniera chirurgica nel secondo e nell’ottavo game, strappando il servizio alla rivale. Ne consegue un 6-2 che fa calare il sipario sulla partita in favore della ragazza originaria di Minsk.

Leggendo le statistiche, da segnalare i 4 ace, il 74% dei punti vinti con la prima di servizio e il 57% con la seconda della bielorussa. Un dato che, associato al 59% dei quindici ottenuti in risposta alla seconda in battuta di Collins, ha fatto una grande differenza.