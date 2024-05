MotoGP, Martin al comando in FP1 a Le Mans ma Bastianini e Bagnaia brillano sul passo

Si conclude con il miglior tempo di Jorge Martin la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2024, quinto round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac, sfruttando un treno di gomme nuove nel finale, ha fermato il cronometro in 1’31″421 confermandosi sicuramente competitivo anche sul circuito Bugatti di Le Mans per il prosieguo del weekend.

Programma di lavoro simile per il rookie iberico Pedro Acosta, che ha chiuso in seconda piazza a 237 millesimi dalla vetta con la KTM del team Red Bull GasGas Tech3, e anche per il connazionale Maverick Viñales, terzo con l’Aprilia a 257 millesimi. Strategia diversa invece per il team Factory Ducati, con Enea Bastianini e Francesco Bagnaia che hanno girato per tutto il turno con un solo set di pneumatici mettendo in evidenza davvero un ottimo ritmo anche dopo una ventina di giri.

“Bestia” si è attestato in quarta posizione a 416 millesimi dal leader, Pecco in quinta a 431. Niente time-attack nelle battute conclusive anche per Marc Marquez e Marco Bezzecchi, rispettivamente 9° e 10° con la GP23 a 0.550 e 0.559 dal tempo di Martin.

Gomme nuove negli ultimi minuti della FP1 invece per Alex Marquez (Ducati), Aleix Espargarò (Aprilia) e Brad Binder (KTM), in ordine dal sesto all’ottavo posto. Per quanto riguarda i piazzamenti degli altri italiani: 12° Franco Morbidelli (Ducati Pramac), 18° Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e 22° Luca Marini (Honda).